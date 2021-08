El Ibex coge impulso con un avance de casi un 1% y apunta a los 9.000 puntos

El Ibex 35 ha puesto la velocidad crucero y ha superado con creces los 8.900 puntos con los que arrancó la jornada, avanzando un 0,86% y situándose en las 8.975 unidades. La nueva jornada de máximos en Wall Street, en la que dos de sus tres principales índices (el Dow Jones de Industriales y el S&P 500, que engloba al medio millar de firmas más capitalizadas de la bolsa neoyorquina) despidieron la sesión del martes en niveles inéditos. Además, la inflación en Estados Unidos se ha ralentizado y ha presentado su menor subida desde febrero, impulsando a los mercados.

Precisamente este dato ha sido el que ha marcado la jornada de hoy. En concreto, la variación interanual del IPC del país americano se situó en julio en el 5,4%, en línea con la subida de los precios registrada en junio y repitiendo así el mayor alza desde agosto de 2008.

En su comparecencia ante la prensa tras la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció que la inflación puede ser mayor y mas persistente de lo previsto, aunque reiteró su confianza en que se trate de un repunte transitorio.

De esta forma, los valores del índice que han liderado las subidas han sido Aena, con un avance del 2,2%, seguida de Inditex, que ha hecho lo propio un 2%, así como ACS (+1,76%), Cie Automotive (+1,75%) y pesos pesados como BBVA (+1,3%) y Sabadell (+1,3%). El resto de bolsas europeas también han cerrado un positivo, con un alza del 0,83% en Londres, del 0,55% en París, del 0,35% en Fráncfort y del 0,98% en Milán.

En el apartado de las pérdidas, las que más han caído han sido las farmacéuticas Grifols y PharmaMar (-1%), seguido de Solaria (-0,9%), así como Cellnex Telecom (-0,7%), Indra (-0,5%) o Siemens Gamesa (-0,16%).

Asimismo, Estados Unidos aprobó ayer un plan de infraestructuras por un billón de dólares, si bien Renta 4 destaca que aumentan las tensiones para aprobar la medida de reconciliación presupuestaria de 3,5 billones de dólares que debería aprobar el Senado estadounidense por mayoría simple.

Se trata de "un plan de reconciliación presupuestaria que no incluye el aumento del techo de deuda, para lo que republicanos continúan oponiéndose". Esto supondría, según explican desde Renta 4, que los demócratas no conseguirían los 60 votos necesarios -es decir, la mayoría simple- en el Senado para incrementar el gasto a través de un proceso legislativo ordinario. "Un obstáculo que en caso de no salvarse llevaría al Tesoro americano a no cumplir con sus obligaciones de pago", concluyen los analistas.

En cuanto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 67,51 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 69,82 dólares. Por último, la cotización del euro frente al dólar se situaba en 1,1739 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española rondaba los 69,5 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,235%.