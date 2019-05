El Ibex estrena mayo con caídas tras la reunión de la Fed y pierde 9.500 puntos

'Sell in may and go away...' El viejo refrán bursátil que aboga por estar fuera del mercado entre los meses de mayo y noviembre vuelve a la mente de los inversores en el inicio de este mes. El Ibex 35, la referencia bursátil española, cae un 0,75% este jueves y pierde el nivel de los 9.500 puntos. Los números rojos pintan la cotización de la mayoría de empresa del mercado después de la reunión de la Fed, que mantuvo los tipos de interés para EEUU y alertó de los bajos niveles de inflación.El resto de las principales plazas bursátiles del Viejo Continente también registraba descensos: el Cac 40 perdía un 0,3%, el Ftse 100, un -0,47% y el Dax alemán un 0,2%.

"Con los mercados financieros europeos cerrados por la celebración del 1 de mayo, la atención de los inversores la monopolizó Wall Street, con la Reserva Federal (Fed) como principal protagonista. (...) Hubo contradicción en lo recogido en el comunicado emitido por el FOMC tras la reunión y lo dicho por el presidente de la Fed, Jerome Powell, en rueda de prensa, contradicción que tuvo un importante impacto en el comportamiento de los mercados financieros estadounidenses", explican los analistas de Link Securities en su informe diario. La Fed subrayó la buena marcha de la economía estadounidense, pero alertó de los bajos niveles de inflación, situación que considera transitoria.

Protagonistas de la jornada

IAG y Aena. Entre los valores más alcistas del Ibex 35 en el arranque de la sesión en la Plaza de la Lealtad destacaba la subida de IAG con una subida del 0,67% y de Aena (+0,54%), en un jornada después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidiera mantener sin cambios los tipos de interés en un rango objetivo situado entre el 2,25% y el 2,50%.

Arcelor, Siemens, Amadeus. En el extremo opuesto del selectivo, la siderúrgica Arcelor era de los valores que más perdía con una caída superior al 2% pendiente de los avances en las guerras comerciales entre EEUU, por un lado, y China, Europa o Japón, por otro. Entre los más bajistas también se colocaba Amadeus se dejaba un 2,26% y Siemens (-1,41%) en los primeros minutos de la jornada bursátil.

Inditex. La compañía textil cedía un 1%, hasta 26,7 euros, después del reparto de su dividendo a los accionistas, entre ellos, Amancio Ortega, que cobra este jueves la friolera de 813 millones de euros.