Ultimátum del Nasdaq a López Madrid y Villar Mir por la situación de Ferroglobe

El Nasdaq ha advertido a Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado al 55% por el Grupo Villar Mir, que el actual precio de sus acciones de 0,53 dólares por título se encuentra por debajo del nivel requerido para cotizar en el mercado tecnológico.

Según ha informado la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el Nasdaq le ha remitido una notificación avisándole de que lleva más de 30 días hábiles consecutivos registrando un precio por debajo del dólar por acción, el mínimo establecido por el índice bursátil.

De esta forma, aunque el aviso no tiene efecto inmediato, el regulador ha dado a Ferroglobe de plazo hasta el próximo 18 de mayo de 2020 para que cumpla con este requisito o, de lo contrario, podría acceder a un plazo adicional de 180 días para alcanzarlo, siempre que traslade por escrito su intención de remediar el incumplimiento efectuando una división inversa de acciones si es necesario.

El Nasdaq, no obstante, se reserva el derecho de no otorgar el período de subsanación adicional si considera que la compañía no puede superar el umbral de un dólar por acción establecido. Si el precio de las acciones ordinarias de la compañía es de al menos un dólar por un mínimo de 10 días hábiles consecutivos durante el período previo al 18 de mayo de 2020, el Nasdaq proporcionará una confirmación por escrito del cumplimiento del requisito de oferta mínima y cerrará el expediente.

Ferroglobe ya ha trasladado su intención de continuar monitorizando "activamente" el precio de oferta de sus acciones ordinarias durante el período hasta el 18 de mayo de 2020, tomando las medidas apropiadas para remediar la deficiencia y recuperar el cumplimiento del requisito de precio mínimo de sus acciones para poder cotizar.