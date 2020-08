El precio del oro brilla más que nunca en mercado tras rebasar los 2.040 dólares

El oro, uno de los activos considerados refugio por parte de los inversores, alcanzó anoche nuevos máximos históricos tras superar el nivel de los 2.000 dólares la onza, una cota que pulveriza este miércoles al alcanzar los 2.034,20 dólares. La plata, por su parte, también supera hoy máximos desde 2013, al situarse en los 26,51 dólares. Su precio más que duplica los mínimos alcanzados en marzo (estallido de la crisis del coronavirus), cuando llegó a situarse por debajo de los 12 dólares.

“El precio del oro ha subido más de un 30% en lo que va de año y ha superado el importante umbral psicológico de 2.000 dólares, ya que los inversores expresan la falta de confianza en otros instrumentos y favorecen el oro como depósito de valor. La continua incertidumbre de Covid19 , combinada con los bancos centrales y los Gobiernos que inundan sus economías con estímulos y ayudas, ha provocado un aumento de la demanda del metal precioso y podríamos ver cómo el repunte sigue adelante si persisten las actuales condiciones del mercado", apunta Adam Vettesse, analista de la plataforma eToro.

No obstante, a la plata aún la queda recorrido para alcanzar sus máximos históricos, en 49,80 dólares, alcanzados en abril de 2011. En cuanto al oro, en lo que va de año supera el 30 % de revalorización, y ello, ante la debilidad del dólar y la caída en los intereses de la deuda.

Los analistas de Julius Baer atribuyen este hito del oro al temor que existe en el mercado a que la aprobación de más ayudas económicas en EE.UU. para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus, conduzca a un rápido aumento de la inflación, y en una caída del dólar, amenazas que, no obstante, no ven inminentes. En este sentido, explican que si bien el dólar ha tenido una tendencia a la baja últimamente, este hecho se puede deber a razones cíclicas más que estructurales.

"El estado de ánimo del mercado se está volviendo cada vez más optimista, lo cual es una señal de advertencia", pero que no significa "que el repunte del oro no pueda continuar", han añadido los analistas que, no obstante, advierten de que el seguro que brinda el oro en las carteras de los inversores se ha vuelto muy costoso.

También, desde Aberdeen Standard Investments, los expertos aseguran que la tendencia del oro hasta alcanzar los 2.000 dólares ha sido "ciertamente impactante", pero no una sorpresa. "La combinación de la escalada de tensiones entre EE.UU. y China y los temores permanentes sobre el impacto económico de la pandemia del coronavirus han proporcionado mucho combustible para este aumento, y no parece probable que ninguno de los dos factores se vaya a disipar a corto plazo", añaden.