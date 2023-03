El rescate de Credit Suisse no sirve para insuflar ánimos a la bolsa asiática

Los ánimos de los mercados no se recuperan tras el rescate de Credit Suisse, aunque los números rojos no hablan de pánico. Las bolsas asiáticas han recogido en rojo el plan de Suiza para respaldar a su sector financiero. El Nikkei japonés se ha dejado algo más de un punto porcentual y el CSI 300 chino un 0,38%. La peor parte se la anota el Hang Seng, que cede aproximadamente un 3%.

Los futuros de los mercados europeos también apuntan a una apertura en rojo de las bolsas europeas y uno de los más afectados es el Ibex 35, donde el peso del sector financiero es muy significativo. A estas horas, los futuros sobre el principal índice español apuntan a una apertura con una caída superior al 2%. El CAC 40 sería el otro indicador que sufre pérdidas más abultadas a esta hora, con pérdidas del 1%. El SMI suizo, por su parte, acumula una caída similar.

El rescate orquestado por Suiza y UBS no resuelve todos los problemas que vive el sector financiero mundial. De hecho, aunque el auxilio al suizo logre reinstaurar la confianza, la crisis en Estados Unidos todavía no está resuelta y no se descarta que otros bancos pequeños puedan estar tocados, tras la crisis de SVB o de First Financial Bank, cuyo rescate privado no ha servido para relajar al mercado.

La banca regional estaría pidiendo al gobierno que asegurara todos los depósitos, tal como ha hecho en el rescate del SVB, en un intento de frenar la huida de clientes. Por el momento, el FDIC no ha dado ese paso.

Además, los mercados están digiriendo que lo modelos de rescate de Credit Suisse o SVB están teniendo consecuencias para los inversores. Los accionistas no solo están teniendo que asumir fuertes pérdidas (la valoración de la oferta de Credit Suisse es menos de la mitad del valor del banco al cierre del viernes), sino que los bonistas tendrán que respaldar la recapitalización del suizo. Hasta 16.000 millones en híbridos serán convertidos en capital y provocarán pérdidas a sus tenedores.