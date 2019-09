Inditex pelea en bolsa pese a resultados récord... y un apagón telefónico lo explica

De tener que plantearse una operación corporativa, el presidente ejecutivo de Inditex, Pablo Isla, podría echar mano de una caja neta de más de 6.700 millones de euros, suficientes como para comprar, por separado, hasta 14 empresas del Ibex 35. La posición de tesorería del gigante textil creció en el primer semestre a ritmos del 13% interanual, frente al 7% de sus ingresos, el 10% de su beneficio o el 47% de su Ebitda (resultado de explotación).

Sin embargo, tras la escalada de las últimas semanas en bolsa, la acción sufrió un severo correctivo (-3,8%), hasta 27,5 euros, el mayor desde el 13 de marzo cuando presentó sus resultados anuales. Inditex acumulaba una revalorización del 28% en bolsa en 2019 hasta la cita del miércoles. Su margen bruto en el semestre se elevó 0,12 puntos, hasta el 56,8%. La rentabilidad se convirtió en protagonista de su presentación por doble motivo: la insistencia de los analistas en conocer la evolución de ese margen en el segundo trimestre y el ‘apagón telefónico’ de la conferencia justo cuando Isla parecía que iba a desvelarlo.

El presidente de Inditex volvió al directo de la ‘conference call’ con analistas de buen humor tras el incidente técnico y recordando que había estado hablando solo con su equipo, pasó a responder a Paul Rossington, de HSBC: “Sí, ya he respondido, pero nadie estaba ... escuchándome -bromeó Isla-. Está bien, repetiré mi respuesta. No, es decir que, como saben, no nos gusta entrar en detalle sobre el margen bruto trimestralmente porque este no es nuestro enfoque. Esta no es la forma en que gestionamos nuestra empresa”, señaló Isla.

En este sentido, el presidente de Inditex recordó que el estilo de la empresa es mantener el enfoque de medio y largo plazo. “El margen bruto es una combinación de muchas cosas diferentes. Tienes, por supuesto, el crecimiento de las ventas comparables ‘like for like’, la mezcla de productos, las tendencias de la moda, contiene monedas, tiene costos de materia prima... Hay muchos, muchos elementos involucrados en el margen bruto”, añadió.

Para los analistas e inversores, la respuesta no satisfizo la curiosidad y algunos especularon con la posibilidad de un retroceso en el segundo trimestre (mayo-julio) después del exiguo incremento de 0,12 puntos básicos en el conjunto del semestre. El margen bruto de Inidtex cerró el periodo en 7.284 millones de euros, un 7% superior al año anterior.

Este ratio es la razón principal de que Inditex cotice en múltiplos más altos (o más caros) que sus rivales como H&M o Fast Retailing (Uniqlo). Fuentes financieras recuerdan que Inditex no detalla nunca la evolución de su margen trimestral, solo en forma semestral. Sin embargo, la compañía española se mueve en bolsa cerca del techo de las valoraciones de los analistas. Los 27 analistas que siguen la acción tienen un precio objetivo consenso de 28,7 euros, según Reuters, casi el nivel al que cotizaba Inditex antes de sus resultados.

Stradivarius y Zara.com

Tampoco Inditex se extendió en la evolución de sus ventas ‘online’, ya que mantiene el enfoque integrado (tienda y ecommerce) aunque al cierre de cada ejercicio sí mostrará que porcentaje de sus ingresos vienen de internet y cuánto han crecido. Isla, que estuvo flanqueado por Carlos Crespo, nuevo consejero delegado, e Ignacio Fernández, director financiero, recordó también el crecimiento de su plataforma ‘online’.

A los lanzamientos en Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Indonesia, Serbia e Israel se les acaba de unir, el pasado agosto, Qatar, Kuwait, Jordania, Bahrein y Omán. Además, antes de noviembre, estará operativa en Sudáfrica, Ucrania, Colombia y Filipinas, cuatro grandes países en población (250 millones de habitantes) que impulsarán el alcance de la multinacional.

El crecimiento es la piedra angular de la actual presencia en bolsa de Inditex. Entre las áreas que mejor se están comportando destacó se situó Stradivarius, su línea de tiendas para mujer-joven. Esta franquicia creció un 12,5% en ventas, casi duplicando el crecimiento de todo el grupo y el de Zara, que representa más de dos tercios del negocio de Inditex. Stradivarius se acerca a Pull & Bear y, Massimo Dutti, aunque todavía está lejos de Berskha, la única junto a Zara que superó los 1.000 millones de facturación semestral.