Elías ejecuta los convertibles de Ezentis y llega al 29,9% ante su salto eléctrico

La reconversión accionarial de Grupo Ezentis se ha completado. El multimillonario José Elías Navarro ha solicitado la ejecución de los bonos convertibles por acciones como parte de la inversión de 40 millones de euros anunciada a finales de enero para recapitalizar la empresa y, a la vez, dar salida a la sueca Ericsson, accionista de referencia desde 2018. En una primera fase, el dueño de Audax Renovables se hizo con 66,2 millones de acciones en una ampliación de capital que se completó en febrero a 0,3 euros por acción. La segunda parte de la operación es la que se ha completado con la escritura, registro de los instrumentos híbridos y la solicitud simultánea de conversión por acciones a ese precio.

Elías Navarro, a través de Eléctrica Nuriel, mantiene el 16,6% de Ezentis desde principios de marzo y ahora alcanzará el 29,9% del capital, el límite legal que le obligaría al lanzamiento de una opa sobre la compañía. Se trata de una línea roja que el empresario no traspasará de momento, aunque no lo descarta. "No estamos por debajo del 30% en ninguna de las cotizadas en las que hemos invertimos", advertía a navegantes en enero. De hecho, el inversor controla el 72% de Audax y más del 30% en la unión Atrys-Aspy.

La emisión y conversión de estos bonos tenía fecha de caducidad. De no hacerlo antes de junio, Elías Navarro hubiese perdido la posibilidad de hacerse con las nuevas acciones al mismo precio que en la primera ampliación (0,3 euros), un 26% por debajo de la cotización actual de Ezentis. Los bonos tenían un plazo de vencimiento de dos años, con un cupón del 2% anual y un tipo de conversión que ofrecía un descuento del 10% frente a la cotización en bolsa en cada momento, con el riesgo de exponerse a un rally bursátil que encareciese la posibilidad de una inversión.

Sin embargo, tenía un truco. Entre abril y mayo, Elías tenía una ventana para convertir los bonos por acciones al mismo precio que la ampliación inicial (0,3 euros). De haber esperado a la semana que viene, le hubiese costado unos 3,5 millones de euros. Ahora tendrá que esperar algo menos de un mes para que se realice la segunda ampliación de capital de Ezentis, que elevará su número de acciones hasta 464 millones. En todo caso, el proceso de recapitalización de la empresa quedará concluido en este segundo trimestre.

El vicepresidente del Barça, hombre fuerte de Ezentis

La toma de control de Elías Navarro ha permitido a Ezentis (la antigua Avanzit y Radiotrónica) recapitalizarse y salir de la incómoda situación de caer en patrimonio negativo (-38 millones de euros) a cierre de 2020. Además, la conversión de los bonos se produce días después de la celebración de la Junta General de Accionistas (13 de mayo) con la escenificación del cambio de poder en la compañía. Eduard Romeu, flamante vicepresidente económico del FC Barcelona de Joan Laporta con el aval de Elías, desempeñará un papel clave en la reorganización de la empresa.

Junto a él se han incorporado al consejo de administración de Ezentis dos mujeres clave en Audax: Anabel López, directora general de Audax y Naiara Bueno, socia de Garrigues y vicesecretaria no consejera en Ezentis. La vinculación de ambas empresas no se quedará ahí.

De hecho, Elías busca convertir a su participada en uno de los principales operadores del sector energético a la hora de gestionar las ‘portabilidades’ e instalaciones como hace con las telecomunicaciones, pero esta vez con las infraestructuras de energías renovables.

La compañía prevé equiparar el peso de ambos sectores en su cuenta de resultados para 2023, con un aumento hasta el 70% de su proporción de ingresos en Europa y alcanzar los 1.000 millones de euros en ingresos, lo que supondría más que duplicar su nivel actual y que contrasta con su valoración actual de mercado. Ezentis cotiza a 0,4 veces ventas, es decir, vale 150 millones y se prevé que su facturación supere los 400 millones en 2021.

La Junta de Accionistas coincidió con la presentación de resultados del primer trimestre de 2021, que ha supuesto volver a beneficios con 200.000 euros, cifra que compara con el millón de euros que perdió en el arranque del año de la pandemia. Sus ingresos cayeron un 7,6% interanual, hasta 94,2 millones de euros, afectados por el impacto divisa de sus negocios en Latinoamérica, principalmente, en Brasil. Su resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 11 millones, mientras que su deuda financiera neta decreció un 8% respecto al cierre de 2020, hasta 162 millones de euros, al contabilizar la primera ampliación de capital realizada por Elías. En el segundo trimestre está a punto de llegar la segunda, que situarán a Ezentis con su mejor posición de caja en más de una década con más de 30 millones.