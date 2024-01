Elías rescata la inversión dada por muerta en Ezentis asociado a los Rufián en Alteco

La nueva Ezentis que ha regresado a bolsa después de más de un año suspendida en bolsa poco tiene que ver con la anterior. Para José Elías Navarro, principal accionista desde enero de 2021, supone una segunda oportunidad para recuperar una inversión multimillonaria que no hace mucho tiempo dio por muerta, como admitió en la Junta General de junio de 2023 cuando se aprobó la reestructuración de la deuda del grupo y su escisión en dos empresas, Alteco y Ezentis, en las que controla el 32% y 29% del capital, respectivamente.

Su versión de los hechos no deja lugar a la duda de que considera su inversión como uno de sus fracasos y una espina que se le clavó hondo. "Invertí en Ezentis. Llegué allí y vi que me habían engañado", admitía en un podcast el pasado noviembre. "Palmé 38,5 millones de euros. De llorar... de estar un mes y medio llorando. Me engañaron y cuando me di cuenta en vez de ganar 50 millones [Ezentis], resulta que perdían 100. Fue un drama y tuvimos que tomar decisiones drásticas [cierres]. Toda la parte de Sudamérica perdía dinero a cascoporro", confesaba.

Reestructuración y partición en dos

Pero al empresario de Badalona se le ha presentado la ocasión de resarcirse, aunque no le ha llovido del cielo. El nuevo escenario para la antigua Radiotrónica y Avanzit -las anteriores reencarnaciones de una empresa en crisis y polémica permanente- pinta para Elías mejor que cuanto llegó hace tres años pese a la visión catastrófica sobre su decisión que ha ido repitiendo en redes sociales y varios programas de podcast en los últimos meses. Hay quien cree que no es así. Eralan Inversiones, accionista minoritario de Ezentis, y Movida Participaçoes, parte del gigante luso Simoes, se han querellado contra la empresa e impugnado un plan de reestructuración que creen que solo beneficia a Elías y perjudica a todos los demás.

La realidad es que el de Badalona ahora no será accionista de una empresa con mucha deuda, sino de dos compañías que arrastran menos pasivos, escaso riesgo exterior y casi el mismo negocio. ¿Qué ha tenido que hacer a cambio? Poner más dinero y ceder poder a un socio industrial. Elías ha aportado otros 6 millones de euros en el marco de la reestructuración y remodelación de la compañía a través de su holding Excelsior Times, propietario de Eléctrica Nuriel y sus acciones en Audax Renovables, Atrys, La Sirena y alrededor de 180 empresas.

Con la banca y los Rufián

Según los términos de la escisión, Ezentis ha logrado una quita del 80% de su deuda a cambio de escindir su negocio de Telecomunicaciones en favor de una nueva empresa que ahora se denomina Alteco Soluciones (hasta noviembre era Ratia Investments) que tendrá como accionistas a Banco Santander, EBN Banco y Muzinich con un 20% del capita. Ezentis, la cotizada, verá reducida su presencia en este negocio a un 5%, mientras que Elías tendrá el citado 32% restante.

La novedad es que Alteco está liderada por Electrónica Coner (Insyte Instalaciones), con el 42% de las acciones. Se trata de un competidor de Ezentis, proveedor de los principales operadores de telecomunicaciones, y que también cuenta con actividad en las redes eléctricas. Es la convergencia sectorial que Elías vio frustrada por la CNMV cuando echó para atrás el proyecto de fusión con Rocio (Audax Green) en 2022 si no lanzaba una opa sobre la totalidad de Ezentis.

Insyte, con sede en Madrid, está presidido y liderado por Ramón Rufián Milla, con orígenes en La Bobadilla de Alcaudete (Jaén), donde ha establecido un centro corporativo con cientos de empleados. La conexión de la familia Rufián Latorre -que ocupa los principales puestos directivos de la Insyte- con Elías ha estado marcada por la necesidad y la confianza de los clientes del sector teleco. La casualidad ha querido que sus nuevos socios tengan parentesco más allá del cuarto grado con la rama paterna del actual diputado de ERC, Gabriel Rufián, que creció entre Santa Coloma y Badalona, población de la que presume por arraigo el propio Elías.

Beneficio de 195 millones

La segunda oportunidad con Ezentis para Elías surge de un proceso arduo, llevado al límite, en la negociación para poner de acuerdo a los principales accionistas (él mismo), proveedores (Insyte Soluciones), clientes (Telefónica), bancos (Santander, BBVA, Caixabank) y acreedores de su deuda (Muzinich, Arcano). Junto a todos ellos, Elías ha logrado reducir la deuda de Alteco de más de 160 millones a menos de 40.

La operación ha saneado también a Ezentis aunque ha reducido su tamaño de forma drástica. En los diez primeros meses de 2023, según el avance de resultados que envió a la CNMV la semana pasada, el importe neto de negocios de la empresa cotizada se situaba en 15,2 millones de euros, la mitad que un año antes. Mientras tanto, el beneficio neto de Ezentis se disparó a 195 millones de euros de enero a octubre de 2023, frente a las pérdidas de -62 millones del mismo periodo en 2022.

La disparidad de cifras se corresponde con los ajustes contables de las operaciones de escisión de negocios, canjes de deudas y el efecto del cierre de sus divisiones latinoamericanas que fueron una pesadilla para Elías, de la que ahora está despertando... en bolsa. Su participación del 29% en Ezentis no valía nada la semana pasada debido a la suspensión de negociación en bolsa que pesaba desde 2022.

Este lunes, al cierre de la sesión y después del intercambio de más de 55 millones de títulos entre pequeños y grandes inversiones, los títulos de Ezentis se dispararon un 72%, hasta 0,153 euros. En solo unas horas, su inversión en la empresa cotizada pasó de la nada a valer más de 20 millones de euros, una cifra equivalente a la que se estimada que puede valer sobre el papel su porcentaje en Alteco.