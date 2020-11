Elliott quiere comerse el pan de Aryzta y ofrece 0,8 francos suizos por acción

Elliott Advisors, filial británica del 'hedge fund' estadounidense fundado por Paul Singer, se ha lanzado a por Aryzta. El fabricante de panecillos para McDonald's y otras grandes empresas de comida rápida ha confirmado que ha recibido una oferta, no vinculante, por parte de dicha firma, que ofrece 0,8 francos suizos por acción. Este precio está un 16% por encima de su nivel de cotización (0,69 francos suizos) de este lunes pese a que se dispara alrededor de un 4% tras la oferta realizada.

Elliott Advisors, según reconoce la propia Aryzta, puede asegurar el proceso de refinanciación de la compañía suiza. No obstante, reconocen que la oferta está sujeta a ciertas condiciones y, algunas "no pueden ser aceptadas". En el mes de septiembre un grupo de inversores solicitaron el cambio del presidente y de algunos miembros del consejo debido a que, pensaban, que no se estaba generando valor para el accionista y contó con el 'plácet' de la mayoría de accionista a la propuesta, lo que Francisco García Paramés piensa que "este cambio es un punto de inflexión en la historia de Aryzta", según señala en su última carta trimestral.

El nuevo equipo gestor de la compañía suiza tiene como mandato principal analizar todas las alternativas estratégicas que permitan maximizar el valor para los accionistas de la compañía, ya sea una oferta por la totalidad de la empresa o por alguna parte del grupo.

La propia Elliott Advisors ha destacado que "requerimos la recomendación de la cúpula directiva de nuestra oferta potencial y el apoyo de la compañía para finalizar nuestros acuerdos para su refinanciación". Lo hace, de nuevo, tras concluir el mes pasado sus discusiones con la suiza sin una oferta de adquisición.

Aryzta cuenta con algunos inversores españoles dentro de su capital. El más destacado es, sin lugar a dudas, la gestora de Francisco García Paramés. Cobas Asset Management ostenta un 9,4% del capital del fabricante de panecillos y es su segundo mayor accionista tras Veraison Capital, que controla un 9,81%. Otras firmas con porcentajes relevantes en su capital son el Norges Bank con un 4,43% y JO Hambro Capital con un 4,02%.