Las empresas españolas, a la cola del Stoxx 600 en representación femenina

España vuelve a estar a la cola de Europa... esta vez por la representación femenina en los puestos de liderazgo de las grandes empresas. El Índice de Diversidad de Género de 2020, que elabora la asociación European Women on Boards y que financia parcialmente la Unión Europea, sitúa a las empresas españolas en el puesto número 11, de los 16 países analizados. En concreto, el índice analiza un total de 668 empresas incluidas en el Stoxx Europe 600, de las que 25 son españolas.

El informe, que recoge la situación del año 2020, puntúa a España con 0,49, la sexta puntuación más baja y 0,07 puntos por debajo de la media de las empresas del Stoxx 600 y 0,25 de la de Noruega, el país con mayor puntuación. La puntuación oscila entre 0, que significa que no hay mujeres en los puestos de dirección de la empresa o en otros puestos de alta gerencia, y 1, que es el valor ideal con una representación del 50%. La puntuación para España se traduce en que las mujeres ocupan solo el 28% de las posiciones de liderazgo en las grandes empresas españolas, un porcentaje que, no obstante, ha mejorado respecto a 2019 (24%).

Pese a estar todavía por debajo de la media de las empresas europeas y del objetivo de paridad, 14 de las empresas españolas mejoraron su puntuación respecto a 2019. Además, las grandes cotizadas del país se encuentran por encima de la media en número de directoras financieras. Uno de cada cuatros CFOs son mujeres. España, por el contario, no alcanza la media de mujeres en posiciones ejecutiva, 14% frente al 17%, mientras que solo el 5% de los consejeros delegados son mujeres.

Caixabank y ACS, la cara y la cruz en diversidad de género

La media española no alcanza la europea, pero las empresas del país han alcanzado puestos muy diferentes en el Índice de Diversidad de Género. Los bancos, a excepción de Banco Sabadell, son los mejor posicionados. Caixabank, Banco Santander, Bankinter y BBVA son las únicas compañías españolas con una puntuación superior a la media del Stoxx 600 (0,56) y en el ranking global se encuentran entre los puestos 145 y 263, de entre las 668 empresas analizadas.

Bankinter, pese a estar dirigido por una mujer, María Dolores Dancausa, y es la única empresa española con una mujer CEO, ha caído dos posiciones respecto a 2019 cuando lideraba la lista española, mientras que Caixabank y Banco Santander adelantaron una posición cada una. BBVA, por su parte, registró el mayor incremento de puntuación respecto a 2019. Les siguen Repsol e Inditex que igualan la media.

Al otro lado de la lista destaca, de forma negativa, ACS, con una puntuación de 0,23 puntos y en el ranking global ocupa el puesto 556. Ferrovial y Siemens Gamesa completan el 'top 3' español con menor representación femenina. A la cola de la lista, aunque con mejor posición que las anteriores, también se sitúan la socimi Colonial, Enagás y Telefónica, todas ellas con 0,41 de puntuación.

Los países con cuotas no siempre obtienen mejores resultados

El objetivo de igualdad de género está cada vez más presente y muchos países han optado por tratar de acelerar ese proceso promoviendo cuotas obligatorias o recomendables. Sin embargo, los resultados de este informe revelan que estas cuotas no implican siempre una mayor diversidad. Entre estos países, España, donde la CNMV establecía como objetivo para 2020 que el 30% de los consejos de administración estuviera representada por mujeres. Hasta 2019, de donde son los últimos datos, esta cuota no se cumplía. Para 2022 el regulador establece de nuevo un objetivo de cuota de género y en ese año la presencia femenina en los consejos deberá alcanzar el 40%.

España no aplica medidas obligatorias, pero otros países sí apuestan por imponer cuotas, con un resultado que tampoco es claro. En ese sentido, destaca de forma negativa Alemania, que aplica cuotas obligatorias y ocupa el puesto número 12, justo por detrás de España, con una puntuación de 0,48. En el último año, solo ha mejorado una décima su puntuación. Noruega o Francia, también con cuotas obligatorias, lideran la lista con 0,74 y 0,67 puntos cada uno, aunque todavía están lejos de puntuación ideal 1. Mientras, Italia e Bélgica, igualmente con cuotas obligatorias, ocupan el sexto y octavo puesto, respectivamente. Por el contrario, Reino Unido, que no aplica ninguna medida vinculante, también logra colarse en el 'top3', con una puntuación de 0,64 en el índice.

Las Naciones Unidas fijan como objetivo lograr la igualdad de género en 2030. Aún así, según recoge Reuters, un informe señala que al ritmo actual, los países europeos deberán esperar todavía 60 años para lograr ese objetivo. No obstante, pese a que los datos conjuntos todavía no son los esperados y que el avance en diversidad fue menor en 2020 que el año anterior, los resultados también revelan, como dato positivo, que la participación de las mujeres en puestos de liderazgo en las empresas analizadas se duplicó. Además, el número de empresas con puntuaciones más altas, por encima de 0,8, aumentó de 32 a 62. El estudio afirma que las mujeres se vieron más afectadas por la pandemia de coronavirus, sufrieron un mayor desempleo y un mayor estrés al tener que coordinar trabajo y familia, pero no discutió su impacto en los puntajes de diversidad de género.

En el índice global, destacan tres empresas inmobiliarias, añadidas al índice STOXX 600 en 2020, las empresas británicas Assura y Grainger y la sueca Wihlborgs Fastigheter AB, que cuentan con una puntuación perfecta (1), es decir, la representación femenina alcanza el 50%. En el lado contrario, seis de las empresas analizadas no tenían mujeres en sus órganos de poder (juntas, juntas ejecutivas o comités), según mostró el estudio.