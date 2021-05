Endesa e Iberdrola caen en bolsa por el plan de recortes a la nuclear e 'hidro'

Las eléctricas se desploman en bolsa este lunes ante los planes del Gobierno de reducir los beneficios que obtiene el sector a partir de la electricidad que generan con las nucleares y centrales hidráulicas. Endesa, Acciona e Iberdrola lideran las caídas del Ibex 35, con un desplome de hasta el 5% en el caso de la primera.

Endesa, el farolillo rojo del selectivo, cae un 4,4% pasadas las 11 horas, mientras que Acciona e Iberdrola lo hacen cerca de un 2,5% y un 1,6%, respectivamente. Por su parte, Naturgy, que a primera hora abría la sesión en verde, se ha dado la vuelta y también cae, aunque en menor medida. Registra un retroceso próximo al 0,1%.

El mercado responde así a la intención del Gobierno de llevar este martes al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley con el que pretende frenar el exceso de retribución de estas compañías a partir de los denominados 'beneficios caídos del cielo' (windfall profit, en inglés). Estos son los beneficios que las compañías consiguen por la electricidad que generan con sus nucleares y centrales hidráulicas cuyas obras ya están amortizadas.

Las ganancias se obtienen a partir de tecnologías baratas, como la hidráulica o la nuclear, al ser remuneradas como las más caras (ciclo combinados) debido a que en el mercado mayorista de la luz los precios se fijan mediante un sistema marginalista.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno aprobará, previsiblemente mañana, un proyecto de ley que incluye esta medida. El objetivo es contener la subida del recibo de la luz por el impacto del CO2, que desde hace un tiempo se ha instalado por encima de los 50 euros por tonelada, en el precio de la electricidad. Para ello, la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica conlleva un mecanismo de minoración de parte del dividendo de carbono a las plantas no emisoras previas a 2005 que vendan energía en el mercado.

Concretamente, con este anteproyecto normativo, las eléctricas tendrán que repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO2 para las modalidades energía hidroeléctrica y nuclear, por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista. De esta forma, su situación será análoga a las condiciones que ya tienen las plantas gasísticas.

La previsión es que, en función de los precios actuales por la emisión de CO2 de unos 50 euros por tonelada, dicha minoración (en caso de ser total) tendría un impacto de al menos 1.000 millones, que a su vez supondría un abaratamiento de la factura del 4 o 5%. No obstante, y en un escenario de un coste de 100 euros por tonelada de C02, se alcanzarían los 2.100 millones aunque esos niveles se consideran improbables.

Según recoge EFE, desde el ministerio destacan que "incluso cuando sólo el 9% de la electricidad en el mercado es de origen fósil, el sistema marginalista (por normativa europea) hace que ese sobrecoste, de la tecnología que marca el precio en cada momento, sea retribuido por igual a todas las tecnologías inframarginales no emisoras".

No obstante, el ministerio que dirige Teresa Ribera también señala que la propuesta se plantea con el máximo respeto al marco normativo europeo y la seguridad jurídica (sentencias europeas avalan mecanismos similares) y con las expectativas legítimas de los inversores que tomaron sus decisiones de inversión en tecnologías no emisoras con posterioridad a la entrada en vigor del sistema europeo de derechos de emisión (2005). "La propuesta no afecta, por tanto, a ninguna planta posterior a 2005, ni a las que cuenten con retribución regulada, ni a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura", han insistido.

Diferente evolución en bolsa en el mes de mayo

A pesar de la respuesta conjunta en el mercado este lunes, las eléctricas registran una tendencia dispar en las últimas semanas. De hecho, Endesa, la que más cae este lunes, cerrará mayo con un avance del 3,5% después de que este viernes alcanzara los 23,6 euros por acción, su precio máximo desde el pasado mes de noviembre.

Acciona, por su parte, pierde más de un 3% en el mes de mayo después de que en las últimas semanas cayera respecto a los 144 euros por título que superó en el mes de febrero, su récord desde 2008. Este lunes cotiza próximo a los 139 euros, tras la caída del 2,4% por los planes de Moncloa. Iberdrola también retrocede en el último mes, más de un 1%, mientras que Naturgy avanza un 0,5%.