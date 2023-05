Escollo para Berlusconi: la mayor fortuna checa entra en tromba en ProsiebenSat.1

Era el siguiente paso corporativo a dar por el holding Media for Europe (MFE), dueño de Mediaset Italia y España, pero la futura toma de controla de la cadena alemana ProsiebenSat.1 por parte del magnate Silvio Berlusconi se ha encontrado con una piedra en el camino de gran envergadura. Tales son las dimensiones de su rival que multiplican la fortuna del ex primer ministro de Italia y de su familia.

PPF Group, controlado al 98% por la familia del fallecido Petr Kellner (2021), se ha hecho fuerte en el accionariado de ProsiebenSat.1 en cuestión de mes y medio con una participación superior al 13% del capital. El holding checo de banca, seguros, medios y telecomunicaciones -compró a Telefónica el negocio de O2 en República Checa- ha solicitado su entrada en el consejo de administración del grupo alemán en proporción al porcentaje que ostenta.

Además, de este modo, PPF hecho algo que todavía no se ha atrevido a hacer Media for Europe pese a que lleva más de tres años como accionista de referencia del grupo alemán. La participación de la firma controlada por Berlusconi y Vincent Bolloré (Vivendi) se eleva hasta el 29% del capital, aunque todavía una parte está en forma de los derivados financieros y no en acciones al contado.

MFE contrató a Credit Suisse para ir acumulando acciones a través de instrumentos financieros que desde 2019 fue convirtiendo a través de Mediaset Spa (la matriz italiana) pero sobre todo Mediaset España, que cargó con la mayor parte de la inversión en Prosieben tras destinar más de 600 millones de euros en poco más de dos años. El grupo que dirigía Paolo Vasile pudo sufragarlo tras la suspensión del dividendo en 2020 con motivo de la pandemia, que apenas impactó en sus cuentas.

Inversión a precio de saldo

Según los últimos registros disponibles en el regulador alemán, la participación actual de Media for Europe se eleva hasta el 29% del capital, repartido en un 22,7% en acciones y el 6,3% en derivados con una ventana de conversión que se extingue entre mayo y noviembre de 2024. Antes de la reciente fusión por absorción de MFE y Mediaset España, la filial española tenía de forma directa un 13% de esas acciones.

Los movimientos del grupo italiano controlado por Berlusconi (50%) y Bolloré (23%) se han paralizado en los últimos meses mientras se gestaba la absorción del dueño de Telecinco, Cuatro y Publiespaña. Pero Prosieben sigue ocupando un papel destacado en la configuración europea de Media for Europe (MFE), como se pone de manifiesto en la estructura tricolor (Italia, España y Alemania) diseñada por Pier Silvio Berlusconi, CEO de la empresa. En el parón también ha tenido que ver con el rescate de Credit Suisse, dueño de los derivados en nombre de MFE, que opera bajo restricciones mientras se ejecuta su fusión con UBS.

La irrupción de PPF en Prosieben se ha producido a precios de saldo en comparación con la inversión que realizó Mediaset (MFE) en su momento. El grupo que lidera Renata Kellenerova, viuda de Petr Kellner, ha construido su participación del 13% a precios que oscilan entre los 8 y 9 euros por acción entre febrero, marzo y mayo.

La inversión total ronda los 300 millones de euros, apenas la mitad de los precios de entrada de Mediaset en noviembre de 2019. El último movimiento en el capital del grupo italiano se registró en noviembre de 2022, tres años después de su llegada. La televisión alemana valía 3.000 millones de euros en bolsa al inicio de 2022 frente a los 1.800 millones que capital actualmente.

Contrapeso a Mediaset en la junta

Además de negocios en seguros, banca y telecos, PPF es el dueño de varias compañías de televisión y medios en línea en Europa Central y del Este que aglutina en una de sus principales filiales: Central European Media Enterprises (CME). La empresa de medios fue adquirida a la operadora AT&T tras las desinversiones que realizó el grupo americano en activos no estratégicos tras la compra de Time Warner en 2018.

Los analistas destacan que el grupo es un socio industrial para Prosieben, pero además cuenta con el músculo financiero suficiente como para hacerse cargo de la empresa. Además, los checos cuentan con el visto bueno de la dirección de la compañía alemana que encabeza Bert Habets, primer ejecutivo de Prosieben desde mediados de 2022 y un experto en fusiones desde su etapa en el grupo rival RTL.

PPF se define como inversor activo en todas las áreas en las que opera y ha expresado en público su interés en participar en la transformación digital de ProSieben, además de su intención de sentarse en el consejo de administración de la compañía. La petición cristalizará en la próxima Junta General de Accionistas de la alemana prevista para junio, donde se verán también las caras con MFE (Mediaset). La inversión de Kellnerová y el Grupo PPF podría contrarrestar los esfuerzos de MFE Media For Europe, según publicó Sueddeutsche Zeitung.

Toma el relevo de otro millonario checo

Kellnerova tomó las riendas del Grupo PPF junto con sus cuatro hijos tras la trágica muerte de su esposo en un accidente de helicóptero en Alaska en marzo de 2021 mientras disfrutaba de un viaje para esquiar en las montañas Chugach. Renata ocupa desde entonces la primera posición en todas las listas de grandes fortunas del país, desbancando a otro viejo conocido de la escena empresarial europea y también de la propia televisión alemana. Se trata de Daniel Kretinsky, el magnate de la energía en República Checa y el socio que rescató a los supermercados Eroski en España para cerrar la refinanciación de su deuda hace un par de años.

En 2021, Kretinsky era uno de los accionistas de referencia de ProsiebenSat.1 junto al fondo de capital riesgo KKR hasta que Mediaset entró por la puerta de la empresa y comenzó a hacerse con un paquete mayoritario. Como publicó 'La Información', ni el uno ni el otro plantaron resistencia y dejaron vía libre a Berlusconi para convertirse en el accionista principal pese a las reticencias de plantilla y gestores.

El multimillonario checo -al que se ha relacionado sentimentalmente en la prensa de su país con una de las hijas de Kellnerova- optó por tirar la toalla y vender sus acciones que iba a integrar en Czech Media Invest, otro conglomerado de decenas de medios de comunicación que cuenta con cabeceras destacadas en Francia como el diario Le Monde y la revista Elle. Poco después de su salida de Prosieben se compró el 27% del club inglés de fútbol West Ham y un castillo cerca de París por 43 millones de euros desde el que maquina su próxima operación: Casino Guichard-Perrachon.