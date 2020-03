Esfera y su frenético 2020: comprada por Andbank, reembolsos y la lupa de CNMV

El grupo Esfera Capital y su gestora de fondos han sido noticia en los últimos días. ¿El motivo? Dos fundamentalmente. El viernes la CNMV intervenía su agencia de valores tras informar la propia entidad de un desfase patrimonial derivado de una incidencia relacionada con la gestión de las posiciones en derivados de un número limitado de clientes. Este hecho podría tener un impacto patrimonial máximo de aproximadamente seis millones de euros.

Días después, en concreto tres, Esfera Capital Gestión, la gestora, era noticia. Andbank alcanzaba un principio de acuerdo con el grupo para adquirir el 100% de la gestora, pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes. José Antonio Andrés Ruiz, CEO del grupo, destacaba que "vender nuestra gestora a Andbank España es la mejor alternativa para transmitir tranquilidad a nuestros clientes, partícipes, asesores y empleados".

Esta operación es de relevancia ya que la gestora de Esfera cuenta con un patrimonio gestionado aproximado de 200 millones de euros y pone fin a un año frenético para la firma bajo el mando del grupo. El desplome de los mercados como consecuencia del coronavirus ha provocado que la mayoría de sus fondos estén en negativo en 2020 (se salva algún alternativo) y algunos acusen una caída que supera el 60% en el caso del Esfera III Universal Strategies o en torno al 55% en el Esfera I Value.

Las caídas de algunos fondos también han provocado que más de un gran inversor entrara en modo pánico. La gestora ha comunicado, a través de hechos relevantes remitidos a la CNMV, reembolsos superiores al 20% en el patrimonio de algunos fondos durante este curso. Por ejemplo, en el Kronos (curiosamente uno de los pocos que suben este año al avanzar un 1%) "con fecha 11 de marzo de 2020, se realizó por varios partícipes, un reembolso de participaciones sobre el fondo de inversión de referencia, que supuso una reducción equivalente al 86,505% del patrimonio". Por su parte, el compartimento Alquimia del fondo Esfera, "con fecha 17 de marzo de 2020, se realizó por un partícipe, un reembolso de participaciones sobre el compartimento de referencia, que supuso una reducción equivalente al 60,07 % del patrimonio".

Otros que se han visto afectados por reembolsos han sido los compartimentos Allroad y Patientia del fondo Esfera II; el Gestión Retorno Absoluto y el Chartismo Global Multidireccional del Esfera y dos del Esfera I, como son el Gestión Internacional y Flexiglobal Moderate puesto que a comienzos de año notificaron que "debido a la disminución de patrimonio acaecido en los últimos meses y al no haber podido alcanzar los objetivos comerciales del compartimento, han acordado con fecha 14 de enero de 2020 la disolución y liquidación del compartimento".

No obstante, no todo han sido malas noticias para la gestora de Esfera. El Esfera Robotics recibía el pasado curso las 'cinco estrellas' Morningstar, máxima calificación para un fondo, y ha logrado mantenerlas durante este 2020. No obstante, el fondo ha entrado en terreno negativo desde su lanzamiento tras caer en 2020 alrededor de un 20%. De hecho, su gestor señalaba a La Información que "hemos tenido unas suscripciones equivalentes al 34% del capital en lo que va de año a fecha 18 de marzo".

La gestora ha estado bajo la lupa de la CNMV, que se encarga de las labores de supervisión de los mercados. El organismo presidido por Sebastián Albella no es la primera vez que actuaba a petición de la firma. A mediados de 2018 otra vez la propia Esfera solicitaba la suspensión temporal de la suscripción y reembolso de participaciones en dos de sus fondos (Annapurna y Esfera Renta Variable Internacional) y siete de sus sicavs porque tenían una exposición importante al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y problemas de liquidez debido a inversiones en compañías como Eurona, 1nkemia, Clever, Cerbium, Euroconsult, Home Meal o Inclam.