España despunta en la emisión de bonos verdes y alcanza el 'top 5' mundial

La pandemia de coronavirus fue una prueba de fuego para la financiación sostenible y la pasó con nota. Según las proyecciones de Climate Bonds, el tan esperado hito de un billón de dólares de inversión verde anual está a la vista en 2023 y España puede ayudar bastante a ello. De enero a junio emitió casi 12.000 millones de dólares en bonos verdes, superando ya los cerca de 10.000 millones que emitió en todo 2020. Los datos le sitúan en el 'top 5' mundial de emisiones de bonos verdes.

La crisis sanitaria ha llevado a la opinión pública a una mayor conciencia social y ponen el foco en la transición. La apuesta por la financiación sostenible le ha permitido elevar puestos en el escenario internacional, solo por detrás de EEUU, Alemania, Francia y China. Las cifras confirman la tendencia registrada en 2020. Lejos de frenar este tipo de inversión, durante el año marcado por la pandemia el país disparó un 54% las emisiones ESG, que incluyen bonos verdes, sociales y éticos, hasta los 15.024 millones de euros, según datos del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO).

Por sectores de actividad, el de mayor peso en 2020 fue el de Finanzas, que duplicó el volumen emitido en 2019, con 6.470 millones de euros, concentrando el 43,1% del total. De hecho, en el primer semestre de 2021 Caixabank fue el mayor emisor corporativo financiero, contribuyendo con el 6% del volumen del segmento mundial. La entidad emitió cerca de 3.100 millones de dólares entre enero y junio en tres operaciones combinadas.

El potencial de este mercado ha despertado un gran interés entre los Gobiernos. En 2021 continúa la tendencia tras un mes de septiembre marcado por los bonos verdes soberanos en Europa. Hace unos días España realizó su primera emisión de bonos verdes con el lanzamiento de una referencia a 20 años por un volumen de unos 5.000 millones de euros. La demanda recibida, de 60.000 millones de euros -12 veces la cantidad emitida-, muestra del elevado interés de las cuentas inversoras participantes en la emisión y va en línea con la tendencia en otros países europeos. Pero, además, redujo el coste de financiación para el Tesoro por el carácter verde de la emisión.

Pese a la la elevada demanda que muestra la confianza inversora, también hay que tener en cuenta el escenario de compras masivas por parte del Banco Central Europeo, que actualmente es el principal comprador de renta fija. Próximamente se sumará la Comisión Europea, convertida en el mayor emisor de deuda verde. En total prevé emitir 250.000 millones de euros desde ahora a 2026 en el contexto del fondo de recuperación, del que representan el 30% de la emisión total (806.000 millones de euros).

Pero, además de los bonos ESG, la financiación sostenible incluye préstamos verdes y el OFISO añade la modalidad de Project Finance, sin acreditación verde explícita pero para proyectos netamente sostenibles, como son los relacionados con las energías renovables, el transporte limpio, o la eficiencia energética entre otros. Todo ello también se incrementó un 38% el año pasado. El volumen total en financiación sostenible asciende ya a 42.000 millones de euros.

¿Qué parámetros rigen esta inversión?

Los criterios ASG (ESG, por sus siglas en inglés) hacen referencia a inversiones que respondan a factores ambientales -verdes-, sociales y de gobernanza, aunque en las últimas semanas la atención se centre en los primeros por la emisión de deuda pública 'verde'. No obstante, estas emisiones no siempre son válidas. Tras el estreno de España, ahora le toca el turno a Reino Unido, que ha recibido el rechazo de una de las firmas éticas más habituales en estas emisiones. Triodos Investment aseguró este jueves, según recoge Bloomberg, que no comprará bonos ingleses -como si lo ha hecho en las emisiones de Italia, Alemania o Francia- porque "no es lo suficientemente verde de acuerdo con nuestros estándares".

Por ejemplo, los bonos verdes emitidos por los países europeos en los últimos meses son títulos de deuda que se usan íntegramente en proyectos verdes que impactan de manera positiva en el medio ambiente, entre los que destacan la construcción de instalaciones renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio o una correcta gestión de residuos. De forma específica, en España se financiarán inversiones en la red de transporte ferroviario eléctrico, proyectos de I+D+i para la mitigación y adaptación al cambio climático, inversiones para la mejora en la gestión del agua o gastos destinados a la prevención de incendios y a la defensa de las especies autóctonas, entre otros.

Sin embargo, sobre esta cuestión, Antonio Madera del Pozo, de Axesor Rating, destaca que "la diversidad de definiciones y métricas en torno a la idoneidad de un determinado activo con esta filosofía de inversión supone un freno al despegue definitivo de este mercado". La existencia de múltiples parámetros heterogéneos según las agencias dificulta la comparabilidad y ocasiona una escasa correlación entre los ratings de sostenibilidad. Las agencias de rating tienen por delante un importante reto que precisa de la armonización de estándares y de métricas de valoración, además de la determinación de la relación existente entre riesgo de crédito y riesgo ESG", añade Madera.