España recurre al gas de Qatar, Nigeria y EEUU para suplir el bombeo de Argelia

Cambio radical en la estructura de suministro de gas natural a España. El desplome en el bombeo a través del gasoducto marroquí Magreb-Europa en octubre, el último mes antes de su cierre oficial, ha disparado la llegada de GNL (Gas Natural Licuado) a través de los barcos metaneros, como avanzó 'La Información' y constata ahora la estadística oficial de la agencia Cores, dependiente del Gobierno y los principales operadores energéticos.

Octubre fue un mes crítico para el llenado de las reservas estratégicas de cara al invierno y, pese al boom de los precios del gas natural, España disparó un 40% las importaciones de este fluido clave para calefacción y generación eléctrica respecto al mismo mes de 2020. Además, la balanza gasista registró el primer descenso interanual en 2021 de las exportaciones (-16%) a otros países como Francia o Portugal por la ausencia de reenvíos extraordinarios a países como Pakistán, India, China o EEUU como en los últimos meses.

Menos gas argelino y ruso

Según el informe de Cores (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), la compra neta de gas aumentó un 46,2% interanual en octubre, hasta 38.258 GWh, debido al efecto de menores exportaciones e incremento de la importación. El mayor impacto sobre esta cifra se produjo por el descenso de la entrada de gas a través de gasoducto. Solo el 35,8% llegó a España por esta vía, mientras que el 64,2% restante lo hizo en barco metanero en forma de gas licuado (GNL) a una de las seis principales de regasificadoras que opera Enagás, el gestor de red.

En octubre, el gas procedente de Argelia supuso el 34% del total tras registrar un descenso del 8,4% interanual, en especial, por la caída del suministro vía gasoducto (-21%) y pese a que se multiplicó la entrada de GNL desde este país (+387%). También registró un notable descenso del 16% el bombeo de gas desde Rusia, el mayor suministrador a Europa y que ahora está intentando impulsar su presencia a través de la infraestructura Nord Stream 2. Para España solo se correspondió con el 6,2% de las compras.

La balanza española se reequilibró con un notable aumento de los envíos desde Noruega, que creció ese mes un 302% interanual, hasta suponer el 2,4% del total del gas. Sin embargo, el mayor aumento se registró desde Qatar (+210%) -que superó a Rusia con el 6,8% del suministro-, pero sobre todo de Nigeria (+127%) -que representó el 15% del gas importado- y EEUU, cuyo peso en la tarta se multiplicó (+126%) hasta copar el 25% de la cartera de suministro española en octubre, según Cores.

Descenso en las exportaciones tras el boom del verano

Después de una intensa actividad exportadora en verano, las exportaciones de gas natural registraron un importante descenso del 16% respecto a octubre 2020 y se sitúan en 2.151 GWh. El 75,8% del total se exportó a través de la red de gasoductos españoles y el 24,2% restante como GNL. Según Cores, Francia se sitúa como principal destino de las exportaciones (977 GWh, 45,4% del total), seguido de Portugal (680 GWh; 31,6%) y de Puerto Rico, país al que se dirigió el 18% del gas revendido por España al exterior.

En verano, antes del boom de precios del gas en el mercado internacional, el informe estadístico registró el envío de un cargamento de 938 GWh de GNL a Pakistán, país con el que no se comerciaba desde enero de 2016, aunque también a India, con el que no había relación en gas desde octubre de 2017; China, por primera vez desde octubre de 2014, y EEUU, algo que no sucedía también desde mayo de hace siete años.

Italia es otra de las grandes novedades del comercio español con el gas que obtiene desde Argelia pese a que el país transalpino cuenta con sus propios gasoductos directos. El envío de este gas al país europeo es el que más crece en el acumulado de enero a octubre (+2.722%) y ya supone el 3,1% del total de las exportaciones españolas de gas. Endesa, controlada por la empresa semiestatal italiana Enel, es junto a Repsol y Naturgy uno de los grandes operadores de GNL en España con más de dos tercios de este mercado.

Los expertos consideran que las relaciones de suministro de gas en España volverán a cambiar considerablemente en noviembre y diciembre debido al desplome de los precios del gas en los mercados internacionales. El Henry Hub, referencia de EEUU, ha registrado un desplome superior al 30% en apenas dos semanas y cotiza por debajo de los 4 dólares por mmBtu (unidad termal británica). En cambio en Europa, los precios siguen cerca de sus máximos históricos por la incertidumbre con el suministro desde Rusia y las tensiones prebélicas en la frontera con Ucrania.

La cotización del TTF holandés marcó un récord de 116 euros/MWh el pasado 5 de octubre, jornada en la que llegó a marcar el máximo intradía en 161 euros. Pese a que se moderaron en las semanas siguientes, el precio vuelve a situarse cerca de 100 euros, casi siete veces más que el nivel en el que se movían a finales de 2020. De igual modo, los precios del Mibgas ibérico rozan los 100 euros/MWh impulsados por el consumo para calefacción y, sobre todo, para generación eléctrica. El uso de gas para plantas de ciclo combinado se ha convertido en la piedra angular de un sistema eléctrico que necesita estabilidad para neutralizar la volatilidad de las energías renovables, con baja capacidad nuclear y que ha defenestrado el carbón.