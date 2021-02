S&P alerta a España: adiós a la campaña de verano si la vacunación se retrasa

La pregunta del millón que se hacen muchos ciudadanos europeos: ¿Es posible que se logre el objetivo de vacunación del 70% en la Unión Europea a finales de julio? La incertidumbre está ahí y es alta pero la agencia Standard & Poor's lo ve factible, aunque no exento de riesgos. No obstante, lanza un dardo (de manera indirecta) a España ya que pone en juego la temporada de verano, que es vital para nuestro país. No solo para hoteleros y agencias de viajes, sino también para el sector de la hostelería que veía la luz al final del túnel para los meses de julio y, sobre todo, agosto, que son los de mayor fuente de ingresos.

El motivo de la alerta hacia nuestro país es que si se produjera cierto retraso en las entregas de vacunas o avanzara más lento de lo previsto su puesta en marcha la cifra de siete de cada diez inmunizados se lograría, como poco, un mes más tarde. La nueva previsión sería para finales de agosto o comienzos del mes de septiembre, dando al traste con el mes de agosto, el más fuerte para el turismo. Situación que sería muy perjudicial para España debido a su gran dependencia del sector, sobre todo en zonas costeras.

Los efectos económicos serían evidentes en nuestro país. Recientemente, Moody's rebajó la previsión de crecimiento para España hasta el 5% para 2021, un punto menos que su estimación de hace meses y por debajo de la Comisión Europea. Entre los motivos esgrimidos están el avance de la pandemia y el ritmo lento en nuestro proceso de vacunación. En definitiva, y en línea con S&P, el mensaje al Gobierno es que debe mejorar y poner otra marcha más en la búsqueda de la inmunización.

Los gobiernos de la UE cuentan con la buena marcha del proceso de vacunación contra la Covid-19 para poner fin a los frenos que ralentizan su crecimiento económico y volver a la senda de crecimiento reinante antes de la aparición de la crisis sanitaria. S&P Global Ratings prevé que la UE cumpla con su previsiones de tener vacunada al 70% de su población adulta, aunque para ello será importante que lleguen a tiempo hasta 75 millones de dosis adicionales que Pfizer-BioNTech prometió para fines de junio de 2021.

Los retrasos en la previsión de inmunización pueden llegar por múltiples motivos. La agencia resalta un aumento más lento de la producción, la posterior aprobación de la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson, los desafíos logísticos con la distribución y administración y, por último, pero no menos importante, la disposición de las personas a vacunarse. Aun así, hay países que llevan ventaja en esta carrera por la inmunización ya que Reino Unido debería poder alcanzar el umbral del 50% a mediados de mayo y el 70% a fines de junio.

Las nuevas cepas del coronavirus también son otro de los grandes focos de incertidumbre. La agencia de calificación destaca en su informe que "es probable que deban mantenerse en vigor algunas medidas restrictivas dados los riesgos reales de las nuevas variantes que reducen la eficacia de las vacunas existentes y el cronograma ampliado para inmunizar a las poblaciones en muchos países del mundo".

S&P en sus previsiones no incluye este foco, el de la eficacia de la vacuna potencialmente menor contra la variante sudafricana del coronavirus entre sus suposiciones, al igual que otros como cuánto tiempo dura la inmunidad producida por la vacunación debido a la falta de datos y la rapidez de los fabricantes en modificar y producir vacunas contra nuevas cepas y su eficacia. Por ejemplo, la de AstraZeneca es menos efectiva contra la cepa sudafricana