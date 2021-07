El BME Growth capta el apetito inversor con sus debuts: "Hay mucho potencial"

El BME Growth, un mercado orientado a las empresas de reducida capitalización, ha dado el campanazo estas últimas semanas con varios estrenos bursátiles muy destacados. La actividad en el parqué le permite recuperar ritmo tras el parón por la pandemia con hasta siete compañías debutantes. Pero los inicios más llamativos los han realizado las últimas cotizadas, que han llegado a duplicar su valor de referencia en su primer día de sesión. Así, el mercado para las empresas más pequeñas logra captar el apetito inversor y "está demostrando una buena capacidad de demanda para absorber todos estos estrenos", como destaca el director gerente de BME Growth, Jesús González Nieto-Márquez.

MioGroup, Endurance Motive o EiDF han sido las últimas en probar suerte en bolsa para lograr financiación. La respuesta ha sido rotunda, cerrando su primera sesión con un precio al menos un 31% superior al valor de referencia fijado en su folleto. González da las claves: "sectores con alto potencial de crecimiento y habitualmente menos representados en el mercado principal". En ese sentido destaca que son compañías de menor tamaño, pero "con posibilidades de acelerar sus planes de expansión gracias a la financiación que les aporta el mercado" y con opciones a dar el salto a la Bolsa, como ya ha ocurrido en algunos casos.

De manera general, estas compañías realizan "una gran contribución a la economía y, de media, crecen en facturación y crean empleo". Al interesarse en ella, los inversores suelen tener "acceso directo a sus fundadores y al 'management'"para conocer de primera mano la evolución de sus proyectos. Este proceso es clave para asegurar la inversión. El riesgo "es, lógicamente, mayor -afirma González- pero los índices muestran que en los últimos años las empresas de este mercado alternativo han tenido un mejor comportamiento".

En el año, el mercado mantiene el ritmo de las grandes. El Ibex Growth All Shares, que incluye todos los valores que cotizan en el segmento, alcanza los 1.911,50 puntos tras una revalorización del 6,5% anual. Por su parte, el Ibex 35, compuesto por los valores más líquidos de la Bolsa española, cerró este viernes su peor semana desde enero y modera su recuperación en el año con una subida del 5,6% desde el mes de enero.

No obstante, no todas las compañías logran estos avances. Las empresas de menor tamaño que logran batir a las grandes "tienen un alto componente tecnológico y de I+D+I" y también hay un gran representación de sectores como la biotecnología, que "en los últimos tiempos han tenido un papel muy importante para la economía". Todo ello, les convierte en valores de gran atractivo para los inversores. Aún así, el 'encanto' no depende solo de su sector de actividad, "sino también del proyecto individual de cada una de ellas, así como la visión y manera de afrontarlo del equipo gestor", recuerda González.

Además, pese a la aceleración en las salidas al BME Growth, su director gerente aclara que estas incorporaciones "tienen un componente estacional, ya que las compañías deben aportar los resultados del cierre del ejercicio". Por esta razón, es habitual encontrar múltiples incorporaciones en el mes de julio. La excepción fue el año pasado, con una menor afluencia, "debido a la extraordinaria situación generada por la Covid". La próxima que espera sacar rédito del escenario postpandemia es LLYC. La consultora de comunicación debutará en bolsa con una capitalización de 109 millones tras cerrar una ampliación de capital con una demanda 5 veces superior al objetivo.

El foco se dirige a las 'small caps'

Los inversores han puesto su atención sobre las compañías más pequeñas, pero no solo en España. Nuestro país sigue la estela europea y de otros mercados internacionales ante su mayor rendimiento. Aún así, invertir en 'small caps' es "mucho más difícil y más caro" que invertir en las blue chips, afirma Alexander Lippert, gestor de Mainfirst Invest. Entre otras razones, señala "la falta de información pública disponible". Lo mismo ocurre en el mercado nacional. "Son empresas para inversores experimentados y con capacidad para la diversificación, pero también para aquellos que confían en sus gestores", destacan desde BME Growth.

Ahora esta inversión puede valer la pena por su recorrido tras la pandemia. Kirsty Desson, Directora de Inversiones de Aberdeen Standard Investments, destaca que las condiciones actuales en Europa son similares a los posteriores a las de otras burbujas económicas, "periodos de recuperación del mercado en los que los valores más sensibles y ágiles desde el punto de vista económico fueron capaces de reaccionar rápidamente a los cambios del entorno". En ese sentido, indica que "es fundamental que, aunque los precios de las acciones de pequeña capitalización se han recuperado, las valoraciones relativas siguen siendo favorables para las empresas más pequeñas".

Sin embargo, su recorrido al alza no es eterno. Desson destaca que a la hora de invertir, y mirando a largo plazo, hay que tener en cuenta "la capacidad de una empresa para mantener el crecimiento y su capacidad para soportar el aumento de los costes de los bienes y las restricciones de liquidez". Y, añade, "algunos indicadores, como los adelantados de la OCDE, sugieren que la actividad general del mercado está empezando a alcanzar su punto máximo".