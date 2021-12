Los estrenos en la Bolsa española captan 2.900 millones de euros en 2021

La bolsa española recupera el atractivo para las compañías y en 2021 -con los datos hasta noviembre- hasta 17 compañías han debutado en el parqué nacional. En total, según las cifras recogidas por Bolsas y Mercados Españoles (BME), los estrenos bursátiles han atraído un volumen de recursos de 2.900 millones de euros, muy por encima de los datos recogidos en 2020. Hace un año las 12 compañías que se estrenaron en los mercados movilizaron 255 millones de euros.

Javier Hernani, consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha presentado los datos en un acto en la Bolsa de Madrid donde ha realizado un balance del año bursátil y en el que también ha participado el presidente no ejecutivo de BME, Jos Dijsselhof. En los debuts bursátiles, BME Growth ha tenido un papel destacado. Hernani ha señalado que el mercado diseñado para la salida al mercado de pequeñas y medianas empresas, alcanzará este 2021 el máximo histórico de 129 compañías admitidas a negociación, con 16 nuevas incorporaciones en las que se han captado 900 millones de euros en financiación.

En conjunto, todas las empresas cotizadas han captado financiación en bolsa por valor de 22.700 millones de euros, un 51% más respecto a 2020 y una cifra que es más del doble que en 2019. Además, la capitalización bursátil del conjunto de compañías admitidas en los mercados de renta variable de BME ha vuelto a superar la "barrera psicológica" del billón de euros. Hernani también ha precisado que este año se han registrado 86 ampliaciones de capital, en las que se ha captado cerca de 20.000 millones de euros

Por otro lado, Hernani ha destacado durante su intervención que, después de que el Banco Central Europeo (BCE) levantase las restricciones a la distribución del dividendo el pasado mes de julio, el reparto de beneficios entre los accionistas ha subido un 5% en comparación con 2020, hasta alcanzar una cifra de 17.000 millones de euros de dividendos en efectivo y en acciones.

En cuanto a la renta fija, Hernani ha afirmado que las empresas han aumentado un 8,6% el volumen de emisiones de deuda corporativa admitidas a negociación en BME, hasta los 105.000 millones de euros, mientras que el saldo vivo de la deuda pública española ha aumentado un 6%, hasta los 1,24 billones de euros. En el MARF, se han alcanzado los 114 emisores con un saldo vivo aproximado de 9.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 89% en comparación con 2020, después de incrementar un 53% su volumen de emisiones en el ejercicio, hasta rebasar los 13.000 millones de euros.

Por otro lado, el consejero delegado ha destacado el protagonismo de un tema en concreto en este año: la sostenibilidad, una cuestión que "ha marcado la agenda en 2021". En concreto, los mercados de renta fija de BME registraron 27 emisiones ESG, de las que la más relevante fue el primer bono verde soberano, por importe de 5.000 millones de euros. De esta forma, Hernani ha destacado que 2021 ha sido un año "repleto de hitos importantes" en los mercados, destacando sobre todo la actividad relacionada con las pymes, que han estado "en el foco como dinamizadores de la economía".

Como principales referencias para 2022, Hernani ha señalado la evolución de la inflación, las políticas monetarias, el crecimiento económico y el empleo, así como la publicación de resultados de las empresas. "Seguiremos pendientes de las novedades sobre la cadena de suministros y de los cambios que puedan producirse en las políticas de países de nuestro entorno", ha añadido.

La integración de BME en SIX "avanza a buen ritmo"

Por su parte, el presidente no ejecutivo de BME, Jos Dijsselhof, ha destacado que la integración de BME en el Grupo SIX "ha sido muy satisfactoria" y que "avanza a buen ritmo", resaltando al mismo tiempo que ambas compañías han emprendido una "nueva fase de crecimiento desde enero". Igualmente, ha puesto en valor que el Grupo SIX es, tras la integración de BME, la "tercera mayor infraestructura de mercados de capitales europeos, la cuarta en negociación de valores y postcontratación y la segunda en materia de información financiera".

Entre las innovaciones recientes lanzadas por la compañía, Dijsselhof ha resaltado el lanzamiento del primer bono digital registrado en SDX, así como el Ibex Gender Equality, un indicador conformado por 30 compañías que tiene como objetivo promover la igualdad de género.

Como balance del año, el presidente de BME ha destacado que en 2021, y a pesar de la persistencia de la pandemia, todas las infraestructuras de mercados han seguido funcionado "con normalidad". Además, ha señalado que hasta julio, las empresas cotizadas españolas acumularon un beneficio de 26.160 millones de euros, un 11,8% más que en 2019, lo que supone "dejar atrás las pérdidas de 2020".