El ETF que persigue el éxito de las OPVs despierta el interés de los inversores

Airbnb, Snowflake, Ke Holdings, DoorDash, Array... Las salidas a bolsa en 2020 marcaron nuevos récords, las cinco anteriores se incluyeron en el 'top ten' de las más exitosas de la historia, y permitieron a las empresas recaudar cerca de 78.000 millones de dólares en Wall Street, según Yahoo Finance. Pero las compañías no han sido las únicas beneficiadas, los propios inversores han visto rentabilizada su apuesta. Entre ellos, el ETF Renaissance IPO, un fondo cotizado que invierte en las nuevas empresas del parqué y que gracias al auge de las OPVs en Wall Street cerró 2020 con una rentabilidad de casi el 97%, y en enero ya roza el 110%.

Su beneficio anual se aproxima al rendimiento del IPO Index (119%) y multiplica por siete la rentabilidad del S&P 500 (14,3%), lo que despierta el interés de los inversores. Los buenos resultados de sus inversiones, además, han permitido revalorizar sus activos, que ya rozan los 1.000 millones de dólares. Los 27 millones que tenían en marzo se han multiplicado y en enero ya registran 852 millones. Este fondo indexado focalizado en las salidas a bolsa permite a un inversor particular invertir en las nuevas empresas que salen a bolsa con un rendimiento espectacular y en un solo valor, lo que reduce el riesgo de tener acciones individuales

En la actualidad, el fondo, que cotiza a 70,70 dólares, tiene invertido casi el 10% de su capital (9,5%) en Uber, una participación que vale más de 86 millones de dólares. Le siguen los casi 82 millones en acciones de Peloton (9,4%), la compañía que ofrece equipos para realizar ejercicio de forma remota, y los 78 millones en valores de Zoom (9%), la empresa de videotelefonía. El 'top cinco' lo completan la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, con un peso de 7,9%%, y Slack, la plataforma de comunicación para equipos de trabajo, un 6,8%. Estas empresas con mayor peso en la cartera de este ETF, suman cerca del 43% del total, coinciden en el componente tecnológico en las actividades que ofrecen.

No obstante, el tipo de empresa en la que se invierte, cuenta con participaciones en 49 compañías, no es siempre el mismo sino que responde a las tendencias del mercado. En concreto, la cartera de este producto de inversión replica al índice Renaissance IPO, que refleja aproximadamente el 80% de las mejores nuevas empresas cotizadas según su capitalización, impone un límite del 10% y se deshace de las participaciones de las empresas cuando se cumplen dos años de su salida a bolsa. Las OPVs más destacadas se añaden al momento, mientras que el resto se agregan a la cartera durante las revisiones trimestrales que realiza.

Algoritmos para aprovechar los márgenes del sistema

La inversión de este ETF se basa en el sistema de negociación de alta frecuencia (high-frequency trading), que utiliza herramientas tecnológicas sofisticadas para actuar en el mercado. Es decir, de acuerdo a unos algoritmos se busca aprovechar los arbitrajes e ineficiencias del mercado, de manera que se beneficia de pequeños márgenes.

Detrás de esta inversión está uno de los 'hedge funds' más grandes del mundo, a través de la gestora Renaissance Technologies que fundó el Jim Simons, considerado uno de los mejores inversores. Simons, que es matemático, decidió invertir a partir de modelos cuantitativos respaldados por cantidades masivas de datos para identificar y sacar provecho de los patrones del mercado y desde 1998 su principal fondo, Medallion, obtiene un rendimiento anual medio del 66%, antes de comisiones.

Las salidas a bolsa que esperan en 2021

La apuesta por la temática de las OPVs ha resultado exitosa en 2020 pese a la Covid, pero este nuevo año podría mejorar incluso los resultados de acuerdo a las expectativas que hay para los nuevos debuts públicos. "Mientras el mercado se mantenga, es muy probable que veamos un año mejor en 2021 que el que vimos en 2020", afirmó Kathleen Smith, gerente del ETF Renaissance IPO a Yahoo Finance.

El impulso que cogió el mercado en los últimos meses parece prometedor de cara al nuevo año, suponiendo que la política de la Reserva Federal de EEUU se mantenga intacta en el futuro previsible. No obstante, la esperada vuelta a la normalidad, que será paulatina, no afectará igual a todos los sectores. En ese sentido, las empresas tecnológicas, las grandes beneficiadas este 2020, puede que no se vean favorecidas. "No podemos estar tan seguros de que las OPVs de tecnología sean las que encabecen la lista de 2021. En el momento en que surge algún tipo de preocupación, los mercados se ajustan y las ofertas se orientan a precios más conservadores", añadió Smith.

Entre las empresas que saldrán al mercado en los próximos meses se encuentra la plataforma de videojuegos online Roblox, que iba a salir a bolsa el pasado mes de diciembre pero se echó atrás ante la dificultad de fijar un precio para sus acciones por las ofertas de Airbnb y Doordash, según señaló The Wall Street Journal. También destaca Atotech. La empresa especializada en productos químicos y propiedad de Carlyle Group también retrasó su estreno, en este caso por la expansión de la pandemia.