El Euríbor a 12 meses entra en positivo por primera vez desde febrero de 2016

Histórico. El mercado interbancario vuelve a dar un paso hacia la normalización con el regreso del Euríbor a 12 meses, referencia de las hipotecas españolas, a terreno positivo primera vez desde febrero de 2016. En 12 meses, el índice que mide el interés de los préstamos entre los bancos se fijó este martes en el 0,005%, según datos del panel de 16 entidades que participan en su elaboración a través de una encuesta.

Es la primera vez que el Euríbor cambia de signo desde el 5 de febrero de 2016, cuando el BCE comenzó su política de tipos cero para estimular el crecimiento y inflación. Seis años después, el escenario es radicalmente distinto. La economía crece pero se desacelera y los precios están desatados con alzas del 7,5% interanual en la zona euro, máximos históricos.

El Euríbor se aleja a toda velocidad del mínimo histórico de -0,518 % que marcó el pasado 20 de diciembre de 2021, después de un escenario de máxima volatilidad desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. El índice comienza a anticipar un movimiento restrictivo del Banco Central Europeo (BCE) esta misma semana para contener la inflación.

Gilles Moëc, economista jefe en la gestora AXA Investment Managers, no espera no sorpresas: “No esperamos decisiones en la reunión del BCE de esta semana, pero sí un tono potencialmente más agresivo”. En su opinión, "las políticas fiscales de apoyo a los ingresos deben evitarse no tanto, o no solo, porque podrían aumentar la presión inflacionaria, sino también porque en las circunstancias actuales, el BCE no aceptaría hacerlo".

El Euríbor, al que están ligados 455.000 millones de euros en préstamos en España, comenzó a subir de manera más significativa el 4 de febrero después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, admitiera que podría subir los tipos de interés este año. Sin embargo, fue en la siguiente reunión (10 de marzo) cuando el indicador despegó con la confirmación de ese sesgo.

Pese a la entrada en positivo del Euríbor a 12 meses en su cotización diaria, el promedio mensual -que es el que se usa como referencia tras la publicación por el Banco de España- todavía se encuentra en negativo en el -0,057% después de ocho sesiones de abril, pero comenzará a elevar de forma sustancial las cuotas hipotecarias de los españoles. Comparará este mes con el -0,48% de abril de 2021, casi medio punto de más y un encarecimiento de 360 euros anuales para una hipoteca de 150.000 euros a 20 años.

La evolución del Euríbor está estrechamente ligada a las subidas o bajadas de los tipos de interés oficiales del BCE. Los tipos de interés Euribor a tres, seis y doce meses entraron en territorio negativo el 21 de abril de 2015, el 6 de noviembre de 2015 y el 5 de febrero de 2016, respectivamente. El Euríbor se fija por la media de los tipos a los que un grupo de 57 bancos de la eurozona están dispuestos a prestarse dinero entre sí en el mercado interbancario, aunque el dato lo fija un panel de 16 entidades entre las que se encuentran las españolas Santander, BBVA, Caixabank y Cecabank.