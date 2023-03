El Euríbor se desploma al 3,36%, menos que el movimiento esperado en el BCE

Otra caída para la historia, la segunda mayor de la serie por detrás de la registrada el pasado martes. El Euríbor a doce meses ha registrado hoy jueves un desplome diario de 30 puntos básicos (0,3 puntos porcentuales), hasta el 3,359%, su nivel más bajo desde finales de enero, después de la crisis bancaria desatada en EEUU tras las quiebras del Silicon Valley Bank (SVB Financial), Signature Bank y Silvergate, que ha tenido su contagio a Europa con la crisis de confianza sobre Credit Suisse.

El descenso del Euríbor se produce horas antes de que el Banco Central Europeo (BCE) fije su política monetaria con una subida de tipos de 50 puntos básicos sobre la mesa, del 3% al 3,5%. El índice de las hipotecas registró ayer miércoles su mayor subida diaria desde 2022, del 3,5% al 3,66%, pero sigue agitándose en pleno debate sobre un posible giro de 180 grados en las expectativas de la política monetaria en EEUU y Europa.

¿Qué opciones tiene el BCE para no asustar al mercado?

Ante la reunión de hoy del BCE, Bank of America (BofA) expone algunas de las opciones que tiene el banco central ante la difícil disyuntiva entre calmar los ánimos de los mercados ante la crisis de confianza en la banca con una pausa en el ciclo al alza de los tipos, o subirlos para no dejar escapar otra vez a la inflación como sucedió en 2022. En una nota a clientes, el equipo liderado por Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de Bank of America para Europa, señala cinco posibles medidas que el BCE podría anunciar.

Entre las acciones propuestas se incluyen por ejemplo operaciones de inyección de liquidez como las que han adoptado la Fed de EEUU (el pasado domingo) o el SNB de Suiza (ayer) para respaldar a los bancos. "No tendrían que llevar ningún estigma y aportarían confianza", señalan en BofA. En segundo lugar, Lagarde podría "detener o incluso revertir" la eliminación gradual de las medidas de relajación de las garantías que necesitan los bancos a la hora de acudir ante la ventanilla del banco central.

Otra de las opciones sería "ampliar el alcance de la flexibilidad del PEPP (el bazuca de la pandemia que acumuló 1,85 billones de euros en bonos), especialmente para apoyar los bonos privados y en cuarto lugar estaría el camino ser prudente a la hora de iniciar la restricción y drenaje del 'Quantitative Tightnening (QT), es decir, el ajuste de su balance como lleva haciendo la Fed desde el pasado verano de 2022.

Hay una quinta opción todavía más poderosa, según Bank of América: la activación del Instrumento de Protección de Transmisión (TPI) de la política monetaria, el bazuca de compras ilimitadas que anunció el año pasado para situaciones estrés financiero y que, en este caso, podría actuar en los bonos corporativos como los de los bancos o también la deuda pública.