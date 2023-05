El Euríbor suma la decimoséptima subida mensual en mayo, ¿se rompe ya la racha?

El Euríbor a 12 meses era un desconocido para toda una generación de hipotecados minoristas que se endeudó a partir de 2012, tras la crisis del euro, el rescate bancario de España y el famoso 'whatever it takes' que pregonó Mario Draghi. Un tipo variable del que habían oído leyendas sobre su ferocidad en el boom inmobiliario de 2004 a 2008, pero que no se movía, con una evolución tendente a cero año tras año o, incluso, en negativo a partir de febrero de 2016. Pero en enero de 2022 todo cambió y su cotización comenzó a escalar día a día, mes a mes, hasta sumar en este mayo de 2023 la decimoséptima subida mensual consecutiva, 435 puntos básicos (4,25 puntos porcentuales) por encima del mínimo de diciembre de 2021 en -0,502%.

A falta de solo tres días hábiles de mercado para el cierre oficial de la media mensual, el Euríbor a 12 meses arroja un promedio del 3,846% en mayo, 9 puntos básicos (0,09 puntos porcentuales más que en abril) y su nivel más alto desde noviembre de 2008. De este modo, salvo sorpresa de última hora, el índice interbancario registrará su menor subida intermensual desde marzo de 2022. Sin embargo, la tendencia creciente que está registrando su cotización desde el pasado 12 de mayo, cuando se movía de forma lateral en torno al 3,8%, le ha llevado otra vez a las puertas de los máximos anuales que marcó en marzo (3,97%) antes de la crisis bancaria en EEUU desatada tras la quiebra del Silicon Valley Bank y el Signature Bank.

A las puertas del 4%

La cotización del Euríbor a 1 año este viernes ascendió al 3,955%, según la medición del Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI, por sus siglas en inglés) a partir de los datos reales de préstamos de un panel de 19 bancos europeos, entre ellos, cuatro españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Cecabank), cuatro franceses (BNP, Natixis, Société Générale, Credit Agricole), dos alemanes (Deutsche Bank, DZ), dos italianos (Unicredito, Intesa San Paolo) y dos británicos (Barclays, HSBC).

Su evolución actual le llevaría a cruzar la barrera del 4% tan pronto como la semana que viene de seguir al ritmo actual. Pese al enfriamiento de las expectativas de tipos de interés en 2023 en el BCE por la desinflación, ¿por qué se están prestando más caro los bancos entre sí? Los operadores apuntan sobre todo a las presiones de la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos- que sigue en niveles "demasiado elevados" según todos los gobernadores y está empujando al banco central a volver a subir los tipos en junio para anclar las expectativas de precios.

La tensión en el mercado de deuda por la escalada de rentabilidades también está impulsando los intereses de los préstamos, así como las progresivas restricciones en la liquidez bancaria que están creando las propias entidades ante el nuevo escenario de juego que están marcando los bancos centrales.

Las dos últimas encuestas de la Fed y el BCE entre bancos apuntan al mayor endurecimiento en una década de las condiciones de financiación para hogares y empresas. No solo dan crédito más caro, sino que además la cuantía es menor y los estándares de acceso más estrictos. La banca está evitando el riesgo ante la posible subida de los impagos por el alza de tipos y la desaceleración.

La concesión de hipotecas en España ha comenzado a decrecer de forma visible, con caídas de dos dígitos en la mayoría de comunidades autónomas, después de un año con el Euríbor en ascenso. La revisión al alza del coste de las cuotas hipotecarias a tipo variable encarece en más de un 50% los préstamos sobre vivienda que están ligados a este índice variable.

Por ejemplo, para una hipoteca de 150.000 euros a 30 años y un diferencial bancario del 1% más el Euríbor que deba revisar su tipo de interés en mayo, el aumento en su letra mensual al banco ascenderá a unos 285 euros al mes, es decir, unos 3.420 euros más al año. Por eso el Banco de España pide extremar la vigilancia sobre las carteras de hipotecas de mayor cuantía, más vulnerables aunque enfatiza que más del 25% del crédito hipotecario ahora está ligado a tasas fijas y, por tanto, no se verán afectadas por el aumento en el Euríbor.