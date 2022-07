El euro cae otra vez por debajo del dólar ante mayores subidas de tipos de la Fed

El euro cayó hoy de nuevo por debajo de un dólar porque la aversión al riesgo lleva a los inversores a refugiarse en el billete verde y por las especulaciones de que la Reserva Federal (Fed) será aún más agresiva y subirá en mayor cuantía sus tipos de interés. El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 0,9988 dólares, frente a los 1,0066 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0005 dólares.

La subida de la inflación en EEUU en junio hasta el 9,1% interanual, máximo desde 1981 (8,6% en mayo), ha alentado las especulaciones de que la Reserva Federal (Fed) será más agresiva al restringir su política monetaria a costa del crecimiento. Los mercados ya han descontado una subida de 75 puntos básicos en julio y ahora especulan con una subida aún mayor de 100 puntos básicos. Desde hace meses las subidas agresivas y rápidas de los tipos de interés en EEUU fortalecen al dólar y debilitan al euro cuya caída se ha acelerado las últimas semanas. La preocupación por el suministro de gas de Rusia a Alemania y la posibilidad de que la economía entre en una recesión también debilita al euro.

El consorcio de gas ruso Gazprom dijo este miércoles que ahora mismo no puede garantizar la operación segura del gasoducto Nord Stream, que transporta gas ruso a Alemania por debajo del mar Báltico, ante las dudas sobre la turbina retenida en Canadá, de cuya devolución no tiene constancia. "El billete verde sigue sobrevalorado si tenemos en cuenta las teorías de paridad del poder adquisitivo, los déficit gemelos por cuenta corriente y fiscal, etc", considera el director de Inversiones de Welzia Management, Miguel Uceda.

Un euro débil importa inflación porque las compras de activos energéticos son en dólares y por ello cuestan mucho más las importaciones de productos en dólares. Al pagar más por los productos importados en dólares, se incrementa aún más la subida de los precios. Por otro lado, se abaratan las exportaciones de productos y servicios de la zona del euro a EEUU. "Una mayor inestabilidad política en Italia bien podría ser la gota que colme el vaso (de la paridad)", comentan los analistas de Monex Europe. El Movimiento 5 Estrellas (M5S), uno de los principales partidos de la coalición gubernamental en Italia, se abstuvo de votar hoy una moción de confianza al primer ministro, Mario Draghi, en el Senado, lo que ha abierto una crisis de Gobierno en el país. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 0,9950 y 1,0051 dólares.