Los euroescépticos reviven con la crisis de la vacuna y el freno a la recuperación

La crisis de las vacunas ha dado oxígeno a otro virus que permanecía aletargado desde hacía varios años entre los Veintisiete, el virus del euroescepticismo. Los más críticos con el papel de la Unión Europea a la hora de gestionar el acceso a las vacunas contra la Covid-19 aseguran que su falta de acierto obligará a prolongar las medidas de restricción sanitaria con innumerables efectos adversos en los ámbitos económico, financiero, social, educativo o psicológico. Las cifras macro les dan, de momento, la razón y muestran una recuperación todavía incierta si se compara con otras grandes potencias que, como Estados Unidos, han pisado el acelerador a la hora de inmunizar a sus ciudadanos.

Las encuestas del Eurobarómetro que se elaboran dos veces al año en cada país miembro muestran cómo a finales de 2019, la imagen de la UE entre sus ciudadanos y votantes había mejorado considerablemente en relación a los años previos. Hay dos momentos en la historia reciente en que el sentimiento euroescéptico se disparó: en plena crisis de deuda soberana de los países periféricos entre 2010 y 2012, y de 2015 a 2016, en un periodo dominado por la crisis de los refugiados y la cadena de atentados cometidos en nombre del islamismo radical. "Los europeos tenían una mala opinión de la UE cuando observaron que ya no proporcionaba ni prosperidad ni seguridad. En consecuencia, la confianza en el futuro de la UE se debilitó hasta 2016", apunta Bruno Cavalier, economista jefe en la gestora franco-alemana Oddo BHF (ver gráfico).

Cuando ha transcurrido ya más de un trimestre desde el inicio de la campaña de vacunación, las cifras hablan por sí solas. En EEUU más del 29% de la población adulta ya ha sido vacunada, mientras que en Reino Unido ese porcentaje escala hasta el 45% (casi al 50% si se incluye a la población a la que le ha sido administrada una única dosis). En la Unión Europea ronda el 13%. Los líderes comunitarios se han visto vapuleados por Downing Street en esta carrera contrarreloj después de un lustro de negociaciones espinosas hasta la ejecución del Brexit. Bruselas no podía permitirse una competencia feroz entre países por hacerse con las dosis, "no es difícil imaginar las disparidades que habrían existido entre los países en función de su tamaño, su peso político o su renta per cápita", añade el experto. El problema es que la política se ha aplicado ha sido menos coordinada de lo que cabía esperar.

"Los dirigentes europeos se mostraron escépticos (y se equivocaron) sobre la posibilidad de descubrir una vacuna rápidamente, se preocuparon por el coste de la vacuna mientras gastaban libremente para estabilizar sus economías, y fueron extremadamente cautelosos con las autorizaciones de vacunas hasta el punto de alimentar las críticas de los antivacunas", critican desde la gestora. Esto ha supuesto que el programa de vacunación europeo acumule un retraso de varias semanas o meses. El efecto más claro es que la reapertura, que ya se está produciendo en otros lugares, tendrá que esperar.

El efecto más inmediato se aprecia en la divisa comunitaria, el euro, que vuelve a perder parte del terreno ganado frente a la libra esterlina, al tiempo que ésta celebra el inicio de una nueva fase de apertura nacional. Desde este lunes concluye en Reino Unido la etapa de confinamiento, dando paso a una mayor movilidad de la población y al restablecimiento de los comercios no esenciales, los edificios públicos y un número amplio de actividades. Desde el bróker Monex Europe ponen en valor cómo la nueva fase de medidas ofrece optimismo sobre las perspectivas de repunte económico, después del amplio bloqueo que las islas han sufrido durante meses.

Una estimación de la University College og London (UCL) apunta a que Reino Unido estaría muy próximo a alcanzar el hito de la inmunidad de rebaño, incluyendo a la población vacunada e inmunizada naturalmente. Justo cuando Londres y Bruselas están avanzando en las conversaciones sobre cómo aplicar las normas comerciales del Brexit en Irlanda del Norte, lo que en parte ha provocado numerosas protestas en Belfast. Los problemas en torno a la vacuna de AstraZeneca (después de que la Agencia Europea del Medicamento hallase un vínculo entre ésta y los casos inusuales de trombosis) y el hecho de que la compañía británica haya incumplido los compromisos alcanzados, también han exacerbado el sentimiento antieuropeísta al otro lado del Canal de la Mancha.

Llegada de más vacunas y ritmo de inmunización

La UE ha comenzado a recibir este lunes las primeras remesas de la vacuna monodosis de Janssen (Johnson & Johnson), contando a partir de ahora con 4 vacunas para acelerar el ritmo de vacunación en sus países miembros. Está previsto que de aquí al 30 de junio la región reciba 55 millones de dosis (5,5 millones para España) de la vacuna, elevándose a 120 millones de dosis (12 millones a nuestro país) en el tercer trimestre de este año. Además, la empresa alemana CureVac, ha señalado que su candidata se encuentra en fase muy avanzada (fase III) y podrían recibir la aprobación para su uso en Europa entre mayo y junio.

Adicionalmente, el refuerzo en la llegada de vacunas de Pfizer-BioNTech y el hecho de que se hayan derivado las de AstraZeneca a grupos concretos de población por edad, ha permitido agilizar el ritmo de inmunización diario hasta el entorno de los 2 millones de dosis (promedio últimos 7 días), frente al de 900.000 dosis al día registrados a mediados de marzo. Mientras, EEUU mantiene un ritmo por encima de 3 millones de dosis al día, a la espera que el 19 de abril todos los ciudadanos adultos sean elegibles para recibir la vacuna frente al coronavirus.