Calviño descarta exposición de la banca española a las entidades intervenidas

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que no le consta que haya entidades españolas expuestas a las entidades intervenidas en Estados Unidos a raíz de la crisis del Silicon Valley Bank (SVB). La quiebra de la entidad estadounidense se ha colado en la agenda de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, en la reunión que celebra este lunes el Eurogrupo y a la que asiste la 'número dos' del Gobierno español. A preguntas de los periodistas justo antes del encuentro, Calviño ha hecho hincapié los bancos españoles cuentan con unos balances "saneados" y tienen un marco "reforzado" de supervisión y de regulación en este escenario de "turbulencia" de los mercados financieros

Los ministros europeos aboradarán sus posibles consecuencias en el sistema financiero de la moneda común. Así lo ha asegurado el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, en una declaración previa ante la prensa. "Los ministros de Finanzas también serán actualizados con respecto a los acontecimientos que están ocurriendo debido a los cambios con el banco Silicon Valley Bank, lo que esto supone para los bancos de la eurozona y las opiniones de nuestro regulador y la Comisión", ha concretado el ministro irlandés.

Desde la Comisión Europea han lanzado un mensaje tranquilizador y asegurado que ya está "monitorizando la situación" y ha tomado nota de la "rápida y decisiva decisión de las autoridades estadounidenses". El portavoz comunitario de Servicios Financieros, Daniel Ferrie, ha querido enfriar la preocupación que se extiende como una mancha de aceite más allá de las bolsas."En la Unión Europea hay una presencia muy limitada de Silicon Valley Bank y estamos en contacto con las autoridades nacionales competentes relevantes", ha afirmado Ferrie.

A nivel política, ya se han producido las primeras reacciones, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha asegurado que no ve riesgo de contagio en el sistema bancario francés, que es sólido, está diversificado y dispone de un dispositivo de control "extremadamente riguroso". Le Maire ha insistido durante una entrevista en la emisaora France Info en que "la situación francesa es totalmente diferente", y ha apuntado en que el colapso de SVB "es algo muy específico" que ha afectado a un banco especializado en el sector tecnológico".

Medidas de emergencia en Alemania y Reino Unido

Reino Unido ha levantado un cortafuegos más contundente, que en el país era donde el SVB tenía su propia filial. En concreto, el Silicon Valley Bank UK (SVBUK) tiene nuevo dueño desde el domingo: el HSBC, el mayor banco europeo. Todo ello, al precio simbólico de una libra. En un comunicado remitido el domingo a la Bolsa de Hong Kong, donde el HSBC cotiza, ha estimado los activos de la filial en unos 1.400 millones de libras (1.581 millones de euros).

Por su parte, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) de Alemania este lunes ha impuesto una moratoria a Silicon Valley Bank Germany, el nombre bajo el que operaba la entidad en el país, por el riesgo para cumplir sus obligaciones con los acreedores. En este sentido, ha impuesto una moratoria sobre la misma y ordenado el cierre a los clientes.

En cualquier caso, desde el regulador alemán, han subrayado que la sucursal de la entidad con problemas "no tiene relevancia sistémica" e insistido en que la entidad en Alemania "no representa una amenaza para la estabilidad financiera". Para ello, han abundado en la tesis de que "no tiene consecuencias para el seguro de depósitos en Alemania" y lo justifican en que la entidad, que funciona en Alemania desde mayo de 2018, lo hace en el negocio de préstamos que no en depósitos.