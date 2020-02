Euronext baja el tono sobre la contraopa sobre BME: "Tenemos límites de capital"

“Estamos analizando todos los parámetros de la operación y monitorizando la situación [en un proceso] que puede conducir o no a una opa. No hay una fecha definida. Por el momento, las autoridades españolas todavía están revisando la opa de SIX Group”, dijo el consejero delegado de Euronext, Stéphane Boujnah, en una conferencia telefónica con motivo de sus resultados de 2019 en la que ha admitido reuniones con el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la operación, aunque no ha detallado ni el número de veces o el contenido de esas reuniones.

Cuestionado sobre la posibilidad de otras opciones alternativas a BME para crecer, el ejecutivo de Euronext apunta que no será por ganas, pero que debe cumplir una norma: la disciplina financiera del grupo. "Analizamos otras opciones pero somos disciplinados en términos financieros. Tenemos límites en términos de capital”, señaló Boujnah en referencia a la capacidad de Euronext para competir con la opa de SIX, 100% en efectivo, por cerca de 3.000 millones.

Giorgio Modica, director financiero de Euronext, señaló que en el caso de que tengan que lanzar una operación de compra sobre BME alternativa SIX Group recurrirán al apalancamiento e incorporarán el canje de títulos a los accionistas de BME. "Es evidente que antre una oferta como esta de 3.000 millones tendremos que recurrir a la financiación [externa] y tendrá una parte de acciones [ampliación]", señaló el directivo italiano.

Euronext, la sociedad gestora de las Bolsas de París, Lisboa, Dublín o Bruselas, registró un aumento de sus ingresos del 10,4% en 2019, hasta 679 millones, mientras que su beneficio neto se elevó un 2,8% interanual, hasta los 222 millones, según el informe de la empresa.

El tamaño en bolsa de Euronext se sitúa en torno a los 5.600 millones, mientras que la española BME roza los 3.000 millones. SIX Group, el contendiente de la Bolsa suiza, no cotiza en bolsa y está participado por más de 120 entidades financieras con sede allí, entre ellas, algunas de las principales como Credit Suisse, UBS, Julius Baer y una larga lista de bancos de la que han formado parte hasta Santander y BBVA.