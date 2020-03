Euronext se retira de la batalla por BME y deja vía libre a Six Group en su operación

Se acabó el misterio. Euronext, dueño de las Bolsas de París, Ámsterdam, Lisboa o Bruselas, no presentará batalla a la suiza Six Group en el proceso abierto para la toma de control de Bolsas y Mercados Españoles (BME). La firma francesa asegura haber revisado en detalle los datos disponibles, incluidas las condiciones de mercado y competitivas, pero ha decidido que no seguirá adelante para presentar una contraopa a los suizos.

"Euronext está convencido de los fuertes beneficios industriales que una combinación entre BME y Euronext traería a los mercados de capitales españoles y a los mercados de capitales europeos más amplios, en particular para construir la columna vertebral de la Unión de los Mercados de Capitales dentro de la Unión Europea", explica la compañía. Hace algunas semanas enfrió su interés, como avanzó 'La Información'.

Euronext considera que "los términos financieros de una oferta competitiva potencial, a pesar de las sinergias potenciales significativas, no serían compatibles con la creación de valor", de modo que, por interés de sus accionistas ha declinado siquiera intentarlo.

El grupo francés tenía delante una opa de 33,4 euros sobre el 100% de BME con pago 'todo en efectivo'. En su momento, los parisinos se plantearon poner sobre la mesa un 'canje de acciones' -que tienen una consideración inferior en los procesos de opa- para poder competir. Sin embargo, el músculo financiero de Six Group se ha demostrado superior.

Con más de 120 bancos detrás de la compañía -UBS y Credit Suisse a la cabeza con el 31% de las acciones-, la Bolsa de Zurich tiene capacidad para elevar su oferta todavía ya que cuenta con menos restricciones y, además, no cotiza en bolsa.

Euronext, en cambio, había puesto en tensión a sus socios. La gestora francesa Amundi o la estadounidense MFS controlan más del 10% de las acciones. Su capitalización en bolsa de apenas 4.600 millones y con una deuda de 550 millones obligaba a Euronext a recurrir a una ampliación de capital de sus actuales accionistas, además de diluirlos con el canje de títulos con el que pretendía pagar a los dueños de BME.