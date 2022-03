Evergrande se deshace de un proyecto inmobiliario para obtener liquidez

El gigante inmobiliario chino Evergrande sigue con problemas y venderá su participación en el desarrollo Crystal City Project, en la localidad china de Hangzhou, a las firmas Zhejiang Zhejian Real Estate y Zhejiang Construction Engineering para obtener liquidez. Según ha informado la empresa, ha alcanzado un acuerdo para la venta por 3.660 millones de yuanes (521 millones de euros) que utilizará como capital de trabajo general.

"El problema de liquidez del grupo ha afectado negativamente el desarrollo y progreso de los proyectos", ha explicado Evergrande en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong. Evergrande espera registrar una plusvalía de alrededor de 216 millones de yuanes (31 millones de euros), después de que una parte de los ingresos serán empleados en reembolsar a Zhejiang Construction Engineering las comisiones de construcción por valor de 920,6 millones de yuanes (130 millones de euros).

Evergrande anunció la semana pasada que no publicará sus cuentas del ejercicio 2021 dentro del plazo establecido como consecuencia de la gran cantidad de procedimientos adicionales incorporados por el auditor. De este modo, al no haberse completado la auditoría, Evergrande no podrá publicar sus resultados auditados correspondiente al periodo fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021 en el plazo límite del 31 de marzo de 2022 o antes de esa fecha.

El grupo chino atraviesa desde hace un año dificultades para hacer frente a un pasivo estimado en más de 300.000 millones de dólares (271.430 millones de euros).

Las acciones de Evergrande continúan suspendidas desde el pasado 21 de marzo. Su último día de cotización marcaban un precio de 1,65 dólares hongkoneses. En lo que va de año, los títulos de la compañía se han revalorizado casi un 4%, después de perder casi el 90% de su valor el año pasado.