Los fabricantes de vacunas vuelven a caer en bolsa por el anuncio de EEUU

Por segundo día consecutivo, varios de los fabricantes de vacunas contra la Covid-19 registraron pérdidas este jueves en bolsa después del anuncio de que Estados Unidos apoyará una propuesta para suspender temporalmente las patentes de esos productos. Las acciones de Pfizer, BioNTech, Moderna, Novavax o Johnson & Johnson, que el miércoles ya se habían visto golpeadas por la noticia, iniciaron la jornada bursátil en rojo, llegando a registrar desplomes importantes en algunos casos.

A lo largo del día, sin embargo, las farmacéuticas lograron limitar las pérdidas e, incluso, algunas cerraron la sesión en Wall Street con pequeños avances. Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, los títulos de Moderna retrocedieron un 1,44%, los de Pfizer un 0,99% y los de BioNTech un 1,62%. Mientras, Novavax acabó con un alza del 0,45% y Johnson & Johnson ganó un 0,40%.

En los primeros compases de la jornada, algunos de los fabricantes de vacunas habían sufrido caídas muy pronunciadas, destacando las pérdidas de Moderna, que una hora después de la apertura se desplomaba un 7,39% a pesar de haber presentado hoy unos resultados trimestrales mejores de lo previsto. La firma estadounidense anunció que entre enero y marzo vendió vacunas contra la covid-19 por valor de 1.700 millones de dólares, lo que le permitió anotarse por primera vez un beneficio trimestral.

El producto es, sin embargo, prácticamente la única vía de ingresos de Moderna, lo que parece haber alejado a los inversores tras el anuncio del Gobierno de Joe Biden respaldando la idea de liberar temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas para facilitar su producción en todo el mundo.

Según los analistas, si esa propuesta se hace realidad las farmacéuticas podrían perder importantes ingresos potenciales por la venta de licencias para la manufactura de sus vacunas. Sin embargo, el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, restó importancia este jueves al anuncio y aseguró que su empresa no se verá afectada, pues ya había decidido no exigir el respeto de sus patentes durante la pandemia y no ve factible que ninguna compañía tenga capacidad para manufacturar su vacuna de ARN mensajero a corto plazo.

Tras el anuncio estadounidense, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó hoy que Europa está preparada para debatir la propuesta de suspender las patentes, que fue presentada en octubre de 2020 por India y Sudáfrica y que durante meses ha encontrado oposición entre los países desarrollados.