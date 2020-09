Faes Farma sube un 10% al anunciar un fármaco que reduce ingresos por Covid

Faes Farma se ha disparado más de un 10% en la sesión bursátil de este martes, después de anunciar que uno de sus fármacos reduciría significativamente el riesgo de ingresoen la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en pacientes con Covid-19. En concreto, la farmacéutica ha subido un 10,58% y ha situado el precio de sus títulos en 3,78 euros, colocándose como el valor con mejor comportamiento de la jornada de este martes en el mercado continuo.

La compañía remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un comunicado con los resultados de un estudio piloto desarrollado por la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO), que concluía que la administración de uno de sus productos, el Calcifediol (Hidroferol), en pacientes con Covid-19, redujo significativamente el riesgo de ingreso en UCI.

De este modo, el estudio, efectuado hace unos meses y publicado en el último número de 'The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology', indica que la administración de altas dosis de calcifediol (Hidroferol, de Faes Farma), metabolito más activo del sistema endocrino de la vitamina D, a pacientes hospitalizados por Covid-19, redujo significativamente su necesidad de ingreso en cuidados intensivos. En dicho estudio participaron 76 pacientes hospitalizados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba por coronavirus confirmado, con Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) y patrón radiológico de neumonía viral, que recibieron el tratamiento estándar establecido por los protocolos clínicos del momento como el mejor posible.

Los 76 pacientes fueron aleatorizados a recibir suplementación con calcifediol oral cápsulas blandas (n=50) o no (n=26). Según la información ahora publicada, de los 50 pacientes tratados con calcifediol oral en cápsulas blandas, sólo uno requirió ingreso en UCI (2%), frente a los 13 del grupo que no fue suplementado (50%).

El riesgo de ingreso en UCI fue un 97% inferior en los pacientes tratados con Calcifediol respecto a los que no lo recibieron. Hasta la fecha, varios estudios previos apuntaban a un posible efecto beneficioso de la activación del sistema hormonal D en la prevención de infecciones respiratorias o en la evolución clínica del Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) inducido por varias causas.

Según los resultados del estudio, y de confirmarse sus conclusiones en posteriores ensayos clínicos, el calcifediol podría suponer un tratamiento clave en pacientes hospitalizados por Covid-19 por reducir el riesgo de aparición de SDRA, presente en un 20% de los pacientes. Los datos parecen avalar la hipótesis antes expresada de que la activación del sistema hormonal D podría reducir el riesgo de aparición de SDRA en pacientes afectados por Covid-19 y reducir esta patología. Los autores del estudio aconsejan, a la vista de este estudio piloto, continuar en esta línea de investigación con un grupo más amplio de pacientes para confirmar esta hipótesis de manera definitiva.