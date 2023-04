FDIC urge a JPMorgan y PNC a presentar su oferta por First Republic este domingo

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) de Estados Unidos mete presión a grandes entidades bancarias como JPMorgan Chase y PNC Financial para que presenten sus ofertas definitivas de un nuevo rescate de urgencia para el First Republic Bank este domingo después de medir el interés inicial a principios de semana, según avanzan fuentes conocedoras a Bloomberg.

El regulador se puso en contacto con los bancos a última hora del jueves en busca de interés, incluyendo un precio propuesto y un coste estimado para el fondo de garantía de depósitos de la entidad. Además, la entidad invitó al menos a dos empresas a pasar a la siguiente fase del proceso de licitación, revelaron las fuentes que pidieron preservar su anonimato en las conversaciones confidenciales.

Hasta el momento, un portavoz de JPMorgan ha declinado declinó hacer comentarios. Por su parte, los portavoces de PNC y la FDIC tampoco han respondido a las solicitudes de comentarios enviadas fuera del horario de oficina.

El proceso de licitación iniciado por los reguladores -tras semanas de conversaciones infructuosas entre los bancos y sus asesores-, podría allanar el camino para una venta más ordenada de First Republic Bank tras las subastas que siguieron a los fracasos de Silicon Valley Bank y Signature Bank el mes pasado. Las autoridades intervienen tras una caída especialmente estrepitosa de las acciones de la empresa la semana pasada, que ya han bajado un 97% este año.

Algunos de los implicados en el proceso no tienen claro si los reguladores podrían utilizar una oferta para una llamada solución de mercado abierto que evite declarar formalmente en quiebra a First Republic y embargarla. La caída de las acciones -dejando a la empresa con un valor de mercado de 650 millones de dólares- ha hecho que dicha adquisición sea, al menos, algo más probable.

Trabas para JPMorgan

Las finanzas no son el único obstáculo para JPMorgan, ya que se encuentra entre un pequeño número de bancos gigantes que acumulan más del 10% de los depósitos de todo el país, lo que hace que la empresa no pueda adquirir otra de depósitos. Las autoridades tendrían que hacer una excepción para permitir que el mayor banco del país crezca aún más.

El viernes por la tarde, la FDIC aún no había tomado una decisión de poner First Republic en quiebra, según aseguraban las personas con conocimiento directo del asunto. Los representantes del regulador bancario de California, que tomaría la iniciativa en declarar si el prestamista con sede en San Francisco fallara, no respondió a la solicitud de conclusiones.

El balance de First Republic es una montaña de préstamos a bajo interés, incluyendo una cartera inusualmente grande de hipotecas a clientes ricos. Estas deudas han perdido valor en medio de subidas de tipos de interés, dejando a la empresa frente a las pérdidas si resulta forzada a venderlas. Durante la crisis bancaria regional del mes pasado, los clientes y las empresas retiraron su dinero de los bancos. En respuesta, la Reserva Federal abrió una línea de préstamos de emergencia para dar a los bancos una manera de pedir prestado efectivo.

​A la espera de ayuda

Un grupo de hasta once bancos depositaron 30.000 millones de dólares en First Republic el mes pasado - dándole tiempo para encontrar una solución del sector privado -, ahora estas entidades se han mostrado reacias a unirse para realizar una inversión conjunta. Algunas propuestas surgidas en los últimos días abogaban por qué un consorcio de bancos más fuertes comprará activos de First Republic por un precio superior a su valor de mercado. Pero el acuerdo aún no se ha materializado.

En su lugar, algunas empresas más fuertes han estado esperando a que el Gobierno de Joe Biden ofrezca ayuda o ponga al banco en suspensión de pagos, una resolución que consideran más limpia, y que podría acabar con una venta del banco o de sus piezas a precios atractivos.

Pero la FDIC preferiría evitar la suspensión de pagos, en parte por la posibilidad de infligir un multimillonario a su propio fondo de garantía de depósitos. La agencia ya está planeando imponer un gravamen especial para cubrir el coste de las quiebras de SVB y Signature Bank del mes pasado.