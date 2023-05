Powell abre la puerta a una pausa de tipos pero insiste en el riesgo de la inflación. 

La Reserva Federal juega al despiste sobre sus próximos movimientos de política monetaria. El presidente del banco central, Jerome Powell, ha ofrecido señales de que es partidario de comenzar con la esperada pausa de tipos de interés a partir del próximo mes de junio ante unas condiciones crediticias más estrictas. Sin embargo, estas declaraciones han ido acompañadas del mensaje de que no había ninguna decisión tomada al respecto y de que sigue comprometido con la misión de devolver la inflación al 2 % en Estados Unidos. El rostro visible del banco central ha indicado que "puede darse el lujo" de mirar los datos y los efectos retardados que el endurecimiento monetario tiene sobre la economía, para "hacer una evaluación cuidadosa".

Sin intentar salirse lo más mínimo del guion escrito que ha leído, consciente de que sus palabras pueden afectar a los mercados, Powell ha asegurado que hasta la fecha los datos "han respaldado" la opinión del comité de que reducir la inflación llevará su tiempo. Durante un acto público celebrado en Washington Powell ha admitido que las tensiones bancarias surgidas a principios de marzo, que se han llevado por delante a tres bancos (SVB Financial, Signature Bank y First Republic Bank), "posiblemente" han hecho que la tasa de referencia del dinero en Estados Unidos no necesite aumentar tanto como se preveía antes del terremoto financiero. "Por supuesto, el alcance de eso es muy incierto", ha precisado.

Tipos en niveles de 2007

Durante un acto público celebrado en Washington, donde ha estado acompañado de Ben Bernanke, expresidente del banco central, Powell ha defendido que si bien las "herramientas de estabilidad financiera han ayudado a calmar las condiciones en el sector bancario", pueden tener repercusión sobre el crecimiento económico. Pese a ello, ha aprovechado para reiterar que el organismo "está fuertemente" comprometido con volver a la meta de inflación del 2%. "Creemos que el hecho de no reducir la inflación no solo prolongaría el dolor, sino que también aumentaría, en última instancia, los costos sociales de volver a la estabilidad de precios, lo que causaría un daño aún mayor a las familias y las empresas", ha agregado, esquivando dar pistas evidentes sobre la decisión que tomarán en la reunión de mediados de junio.

La tasa interanual de inflación en Estados Unidos se moderó una décima en abril por cuarto mes consecutivo hasta el 4,9%. Esto supone un freno a casi la mitad desde que alcanzara su pico más alto en junio de 2022, cuando tocó el 9,1%, un proceso que ha ido a la par de la subida de tipos de interés más rápida de la historia, hasta elevarse en más de 500 puntos básicos en algo más de once meses. El último movimiento tuvo lugar a principios de mayo, cuando se aprobó un aumento de 25 puntos hasta situarlos en una horquilla de entre el 5% y el 5,25%. Ahora todo dependerá de los siguientes datos de IPC y desempleo correspondientes a mayo. El mercado ya descuenta que en junio tendrá lugar una pausa con probabilidad de que comiencen a bajar en noviembre.

El acuerdo sobre el techo de deuda se enquista

No obstante, el mayor foco de preocupación en Estados Unidos se encuentra en las negociaciones para elevar el techo de deuda después de que el equipo encargado de representar al partido republicano en este acuerdo haya abandonado la reunión que se estaba llevando a cabo a puerta cerrada con los líderes del Gobierno de Joe Biden. "A menos que estén dispuestos a tener conversaciones razonables sobre cómo realmente se puede avanzar y hacer lo correcto, no vamos a sentarnos aquí y conversar con nosotros mismos", ha comentado el republicano Garret Graves.

Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara Baja, ha culpado a la Casa Blanca de no dar su brazo a torcer y resistirse a aplicar los recortes que exigen, cuestionando los esfuerzos de la administración Biden por evitar un 'default' del Tesoro Estadounidense. El bloqueo en las conversaciones tiene lugar días después de que aseguraran que estaban muy cerca de llegar a un entendimiento y que se cerraría probablemente esta misma semana. Wall Street no se ha tomado bien este punto muerto y ha girado rápidamente a la baja. Cerca de las 20:00 horas el Nasdaq y el Dow Jones de Industriales retroceden más de un 0,2%, mientras el S&P500 se mantiene en dudas y cae un ligero 0,07%.