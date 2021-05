Fernández Ordoñez asegura que con las monedas digitales se evitarían las crisis

El debate de las monedas digitales coge cada vez más fuerza. El último en opinar al respecto ha sido el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez, quien considera que la principal ventaja que tendrían las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés) es que con ellas no se generarían crisis sistémicas.

Fernández Ordoñez ha intervenido este miércoles en la primera jornada del Digital Coin & European Financial System Sevilla Virtual Summit, una cumbre virtual sobre divisas digitales, criptoactivos e innovaciones del sistema financiero para hablar de los beneficios que se podrían conseguir con un dinero digital público.

Para el exgobernador del Banco de España, los pagos a través de las divisas digitales de los bancos centrales serían más baratos y rápidos que los que se realizan ahora a través de los depósitos de las entidades bancarias privadas.

Fernández Ordoñez ha señalado que, con un dinero digital público, "los servicios financieros serían accesibles a miles de millones de personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria pero sí que poseen un teléfono móvil". A su juicio, si se instaurase una moneda digital pública respaldada por el banco central, el beneficio que ofrece la creación de dinero iría destinado a los ciudadanos.

"Los beneficios que produce la creación de dinero los obtendrían los ciudadanos, bien directamente, al aumentar sus tenencias de dinero público digital, o bien indirectamente, al aumentar los recursos de los presupuestos públicos sin tener que aumentar su endeudamiento", ha afirmado.

En su opinión, la adopción de un dinero digital público reduciría el endeudamiento de familias, empresas y gobiernos. "Los bancos comerciales no pueden, como sí podrían los entes emisores públicos, aumentar la oferta monetaria sin aumentar las deudas", ha sentenciado.

En cuanto al euro digital, el proyecto piloto del Banco Central Europeo (BCE) para crear una divisa digital, Fernández Ordoñez cree que su creación podría resolver los problemas que tiene hoy la unión monetaria.

Además, asegura que la eurozona no es una unión monetaria, ya que el dinero depositado en una cuenta bancaria (no así el dinero físico que llevamos con nosotros) tiene un valor diferente en cada estado miembro. "Con un euro digital no sería necesario ningún fondo de resolución ni ningún seguro de depósito, ya que tendríamos una unión monetaria plena".

Por último, para Fernández Ordoñez, el euro digital solo tiene un problema, su impacto en el sector bancario. "Los bancos no están preparados para trabajar en un entorno de plena competencia y colapsarían si se introdujera sin más el dinero público digital, por eso es entendible que la mayoría de los proyectos de CBDC que se están estudiando planteen poner limitaciones a su uso". Por otro lado, no ha augurado un buen futuro a las criptomonedas, ya que no cree que lleguen a convertirse en un medio de pago consolidado.