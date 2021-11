El fiasco de Elías en Ezentis: una futura opa se abarata y pierde un 30% en bolsa

Quien mucho abarca, poco aprieta. José Elías Navarro está a punto de terminar el año más intenso de su carrera como empresario, embarcado en múltiples negocios a través de su holding Excelsior Times (renovables, inmobiliario, helicópteros), operaciones corporativas (fusión Atrys-Aspy, La Sirena) y con una presencia mediática sin precedentes después de haberse sumado como avalista al Barça de Joan Laporta. Sin embargo, Ezentis, el proyecto empresarial en el que había fijado su estrategia para 2021, le está haciendo perder tiempo y dinero después de una serie de reveses.

Elías entró en el accionariado en enero en una ampliación de capital a 0,3 euros por acción con la que se hizo con el 16,6% del capital de Ezentis. Al mismo tiempo, se hizo con el derecho sobre unos bonos convertibles que ejecutó en mayo al mismo precio, elevando su posición accionarial hasta el 28,5% de la compañía. En total invirtió 39,7 millones de euros en la empresa dando salida por el camino a la multinacional sueca Ericsson.

Diez meses después, el empresario acumula unas minusvalías latentes de 12 millones de euros, lo que le lleva a perder de forma temporal un tercio de lo invertido. Una vez consumada la toma de control del accionariado y con dos puestos en el consejo de administración de la compañía con Eduard Romeu y Anabel López, sus dos ejecutivos de confianza en Audax Renovables, Elías dobló su apuesta por Ezentis con un proyecto de fusión con su participada al 100% Rocío Servicios Fotovoltáicos (antigua Audax Green).

La operación, valorada en junio en unos 200 millones de euros, iba a multiplicar la presencia del nuevo grupo en el área de infraestructuras energéticas. El planteamiento de canje de acciones (226.107 acciones de Ezentis por cada título de Rocío) iba a elevar la participación de Elías del 28,5% al 59% del capital, según los términos planteados en junio. La operación llevaba aparejada una condicionalidad: que la CNMV eximiese al empresario de tener que presentar una opa sobre la totalidad del grupo tras cruzar el límite del 30% que fija la ley.

Pero el supervisor de los mercados españoles ha desatendido está petición y transmitió al consejo de administración de Ezentis que no estaba justificada la bula de opa pese al interés industrial del proyecto que alegó el equipo de Elías ante la CNMV. El revés se une al otro gran fiasco de la empresa en 2021: la venta de filiales de Latinoamérica, excepto Brasil, que anunció también en junio en paralelo a la fusión con Rocío SF (Audax).

La empresa española salía de Chile, Colombia, Perú y México con 43 millones de euros bajo el brazo y orientaba todo su negocio al mercado europeo de las telecomunicaciones y la energía. Sin embargo, el comprador elegido (Integrum International) les salió rana y se echó atrás, obligando a Ezentis a reincorporar a su perímetro una actividad que les ha llevado otra vez a pérdidas debido a la extrema debilidad de las divisas latinoamericanas.

Elías no tardó en tomar cartas en el asunto tras llevar al consejo de administración la propuesta de cese como consejeros de la cúpula ejecutiva de la compañía: Fernando González, que ejercía como consejero delegado y ha sido degradado a director general, y Carlos Mariñas Lage, que se mantiene en ese rango como responsable de operaciones. La compañía alegó que busca un funcionamiento más ágil del órgano de gobierno, si bien la medida responde al colapso de dos procesos corporativos que iban a transformar el grupo y multiplicar su tamaño.

Vuelta a la casilla de salida, ¿una opa?

En cualquier caso, Ezentis ha vuelto a la casilla de salida en la que se encontraba en enero antes de la llegada de Elías, aunque con el balance de la compañía saneado tras las inyecciones de capital de las dos ampliaciones que suscribió el millonario catalán. Lo que sí ha cambiado es el aumento de la dependencia de los resultados a tras los nuevos contratos para el despliegue de fibra óptica en Alemania. A cierre de 2020, la heredera de Radiotrónica y Avanzit dependía en un 54,8% de los ingresos de Telefónica y ese porcentaje ha aumentado en 2021, aunque la compañía recuerda que no tiene constancia de impagos de su gran cliente por lo que minimiza este riesgo.

Las opciones del dueño de Audax Renovables se han reducido de forma drástica en la situación actual, como le ha hecho ver la CNMV y apuntan fuentes financieras a ‘La Información’: una opa. El lanzamiento de una oferta de compra sobre el 100% de Ezentis permitiría justificar el cambio de control de la compañía y, a partir de ahí, acometer de nuevo el proyecto de fusión con Rocío o con cualquiera de las empresas que forman parte del holding Excelsior Times de Elías como Eléctrica Nuriel o la propia Audax.

El desplome de la cotización de Ezentis en bolsa permitirá además que la factura potencial de esa operación no se encarezca en demasía o, incluso, se abarate. De hecho, el empresario podrá lanzar su oferta de compra sobre el 71% que no controla a 0,3 euros por acción, precio de referencia de su compra de acciones en enero y mayo de 2021, por un importe máximo de 99 millones de euros. Ahora bien, Elías también podrá escudarse en que la empresa cotiza ahora en apenas 0,2 euros, que el negocio del grupo se ha deteriorado y sigue en pérdidas para ahorrarse una prima que alcanzaría ahora el 50%. No obstante, no parece que Elías esté dispuesto a exponerse a un segundo tropezón con la piedra de la CNMV si vuelve a fallar en la presentación de alegaciones para rebajar el coste de la operación.