El fin de la 'Covid cero' de China empuja al crudo por encima de los 100 dólares

Los precios del petróleo parecen haber cambiado de sesgo con el anuncio de la reapertura de las fronteras de China para viajar por primera vez en tres años como parte de su nueva política sobre la Covid. El crudo Brent ha vuelto a cotizar sobre los 80 dólares el barril, mientras que el Texas, de referencia en Estados Unidos, planea sobre los 76 dólares. La cuestión es cómo puede afectar esta medida internacional al comportamiento del oro negro.

China, el mayor importador de crudo del mundo, mantuvo estrictos confinamientos para contener el coronavirus durante más tiempo que otros países, lo que frenó su crecimiento económico. El gobierno cambió de rumbo el mes pasado y dijo que espera que los viajes nacionales durante la temporada del Año Nuevo Lunar, que comienza en menos de dos semanas, se dupliquen este año. También, se espera que los viajes aéreos internacionales aumenten considerablemente.

Las esperanzas de subidas de tipos de interés menos agresivas por parte de la Reserva Federal y un dólar ligeramente más débil también pueden estar impulsando los precios del crudo. Charles Evans, presidente saliente de la Fed de Chicago, explicó en 'The Wall Street Journal' la semana pasada que espera que los datos de inflación más débiles permitan a los encargados de desarrollar las políticas tomar medidas más pequeñas para el endurecimiento de las condiciones financieras.

La Fed subió los tipos al ritmo más rápido en una generación el año pasado, lo que seguirá frenando el crecimiento económico en 2023. Reducir el ritmo de aumento de tipos sería una buena noticia para el crecimiento, ayudaría a la demanda de energía y detendría la apreciación del dólar. Las fuerzas que impulsan el mercado este año son las perspectivas de una demanda más débil, que depende en gran medida de la solidez de la economía de China y de la institución monetaria de Estados Unidos, junto con la posibilidad de una oferta más limitada. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha indicado que está dispuesta a recortar las cuotas de producción para mantener elevados los precios del crudo.

“El petróleo Brent podría subir a 121 dólares por barril este año con la reapertura de China por completo su economía después de abandonar las estrictas políticas para contener las infecciones por el Covid”, según el historiador del mercado de la energía Dan Yergin. “Si China supera la Covid entonces sumará mucha demanda al mercado”, añade el experto. El vicepresidente de S&P Global dijo que su escenario base para el petróleo Brent, el punto de referencia internacional, es de 90 dólares por barril este 2023, aunque habría factores a considerar que podrían cambiar ese precio, entre los que se encontrarían las tensiones de la falta de inversión en gas y petróleo.

“Si vuelves a la historia de China, el gigante asiático entra de nuevo en escena rugiendo, con una inversión insuficiente en petróleo y gas. Llegamos a 121 dólares seguro”, explica Yergin, que ganó un Pulitzer como autor de 'The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power'. En este sentido, el Brent subiendo a 121 dólares por barril representaría un aumento del 48% desde el nivel en el que cotiza en la actualidad. El escenario base de Morgan Stanley, igualmente, sitúa el 'oro negro' en los 110 dólares para este 2023. “Consideramos que es la línea más probable viendo el esquema actual, aunque prevemos una volatilidad en el activo del 42%, ya que su comportamiento depende del tablero geopolítico”, aseguran.

Fin a la 'Covid cero'

En las últimas semanas, las ciudades de China han estado reduciendo, cambiando los términos o eliminando varios requisitos de prueba y cuarentena que tenían como objetivo frenar las infecciones por Covid. El Brent cotizó por última vez por encima de los 120 dólares el barril en junio. Para 2022, superó ese nivel por primera vez en marzo después de que Rusia lanzara la ofensiva contra Ucrania.

Pekín impuso una política estricta de 'Covid cero' después del brote de coronavirus de 2019 en ese país. Los economistas han dicho que las estrictas restricciones han aumentado la presión a la baja sobre la segunda economía más grande del mundo. La flexibilización de las restricciones por el virus comenzó a finales de noviembre después de las protestas masivas en todo el país, algunas de las cuales se tornaron violentas y pidieron la renuncia del presidente chino, Xi Jinping.