¿Fin al rally de Netflix? Disney+, Apple TV o HBO ejercen su presión bajista en bolsa

Netflix es, sin lugar a dudas, uno de los muchos casos de éxito que se han vivido en Wall Street. La empresa estadounidense de servicio por streaming ha visto peligrar su hegemonía ya que, cada vez, surgen más rivales que quieren un trozo de la tarta. La compañía fundada por Reed Hastings y Marc Randolph comienza a acusarlo en bolsa pero está dispuesta a plantar batalla e incrementar sus grandes inversiones.

A los tradicionales y ya existentes 'rivales' como HBO o Amazon Prime Video, que recientemente lanzaba el documental sobre el jugador madridista Sergio Ramos, se unirán otros que amenazan con calar entre el público, como son Disney+ y Apple TV+. La primera ya tiene plazos y se lanzará oficialmente el 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá y Holanda. Este será un gran rival para Netflix ya que contará con 400 películas en su catálogo, un centenar de largometrajes nuevos y multitud de series. ¿El factor diferencial? Contará con todas las películas de sagas como Star Wars, películas de sellos de su propiedad como Marvel, Fox, Pixar o Disney e incluso la serie de 'Los Simpson' con todos sus capítulos. Todo por 7 dólares al mes.

En noviembre también nacerá otra gran amenaza para Netflix: Apple TV+. Durante la presentación del nuevo iPhone, la compañía de la manzana verde confirmaba que el lanzamiento será el 1 de noviembre e incluirá tanto series como películas originales. Además, lo hará a un precio más bajo que el de su 'rival' ya que será de solo 4,99 dólares mensuales e incluso gratis durante un año si se compra alguno de los grandes productos tecnológicos de la compañía fundada por Steve Jobs.

La 'guerra del streaming' se libra, principalmente, en precio y contenidos. De hecho, en ambos Netflix partiría si decidieramos hacer una imagen estática ya que si bien tiene millones de clientes y los otros son servicios que serán nuevos, la realidad es que la firma estadounidense podría perder la posibilidad de ofrecer contenidos de Disney y su precio es más caro: 9 dólares el plan básico al mes, dos más que Disney y cuatro más que Apple.

Todo esta rivalidad que amenaza la hegemonía de Netflix ha provocado que la compañía estadounidense pueda cerrar el año con caídas, algo que no sufría desde el año 2011. Desde aquel ejercicio su evolución bursátil ha sido imparable ya que durante 2013 sobrepasaba los 50 dólares por título. Tres años más tarde, 2016, finalizaba el curso cerca de los 100 dólares y sería en 2018 cuando se quedaría a nada de multiplicar por dos su precio al pasar de los 140,71 dólares hasta los 270,3 dólares. No obstante, este año se juega no acabar en 'rojo' ya que iniciaba el año en 339,5 dólares y su precio es actualmente de 294,15 dólares al acumular una caída del 20% a doce meses y del 13% en 2019.

Los bancos de inversión, no obstante, recogen un escenario algo más optimista. El consenso de mercado recomienda 'comprar' las acciones de Netflix y le asignan un precio objetivo de 402,77 dólares, por lo que su potencial a doce meses estaría cercano al 40%. Apple no atravesaría por buenos tiempos ya que aconsejan 'mantener' y apenas tendría un recorrido alcista del 4% mientras que Disney sí sería un buen rival y una buena opción de inversión ya que tiene puesto el cartel de 'comprar' y un margen de subida de casi el 13% durante los próximos doce meses.

Netflix también gozaría de otra gran ventaja respecto a sus rivales: su mayor inversión en la compra y producción de contenido. La empresa destina alrededor de 15.000 millones de dólares para ampliar la oferta de su servicio de vídeo en streaming mientras que sus futuros rivales destinan 6.000 millones en el caso de Apple y solo 500 millones Disney, cuantía muy reducida ya que gozaría de un amplio catalogo gracias a las compras de productoras realizadas durante toda su historia.