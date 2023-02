Finaccess Value apuesta por el sector asegurador dentro de la renta variable

Finacess Value apuesta por el sector asegurador en renta variable para este año. La agencia de valores asegura que las entidades aseguradoras se benefician por la subida de tipos por parte de los bancos centrales, pero también porque son capaces de trasladar al inflación en el precio de las primas. Durante un encuentro para presentar su nuevo fondo 'Finacess Compromiso Social Europa Renta Variable", han repasado lo que harán los mercados para este año.

Finacess Value asegura que las entidades aseguradoras deberían destacar este año, ya que el impacto de la subida de los tipos de interés no es tan inmediata como en los bancos, sino que se va produciendo una mejora de los ingresos financieros por la rotación de los activos de deuda que van rotando. Por otro lado, también experimentan un cierto decalaje en cuanto al impacto de la subida de la inflación en las primas, de alrededor de un año. Dentro de renta variable, también debería verse favorecido el sector cíclico.

En cuanto a las perspectivas macro, desde la agencia de valores señalan varios factores que han permitido pasar de hablar de un "hard landing" a un "soft landing" o incluso no hablar de aterrizaje. Así, en la eurozona las probabilidades de recesión han caído hasta el 54% debido a, por un lado, la caída de los precios energéticos por las medidas de ahorro, el un invierno climatológicamente benigno, una provisión eficaz de gas y la reapertura del mercado chino. Esto ha permitido que países, como por ejemplo, Alemania, no hable ya de recesión sino de crecimiento económico. Desde Finacess Value también consideran que se ha visto ya el pico de la inflación, aunque no descartan que surjan riesgos en 2023 por subidas puntuales de los precios. Los expertos de la agencia de valores destacan cierto optimismo de cara a 2024, llegando casi al nivel objetivo de inflación.

En cuanto a los bancos centrales, se espera que el BCE los sitúe en el 3,5%, y los mantenga así unos meses, mientras que la FED los subiría hasta el 5,2% para, posteriormente, emprender el camino de caídas. Desde Finacess Value admiten que el ritmo de subidas no ha tenido precedentes, aunque no implica colocarles en niveles más elevados que en otras ocasiones.

Presentación del fondo

El fondo, que se lanza bajo el artículo 9, busca invertir en empresas con objetivos sociales, invirtiendo en empresas que presenten elevados compromisos sociales y cuyas prácticas desarrollen actividades o negocios que permitan dar respuesta a los desafíos sociales actuales. Esto hará que tengan en cartera entre 35 y 40 compañías, a veces menos, con una revisión constante. Así, entre los sectores en los que invierte el fondo son salud, educación, acceso a la vivienda, ciudades sostenibles e inclusión financiera.

Entre las empresas en las que invierten destacan Novo Nordisk, dentro del sector salud, Wolters Kluwer en Educación. Dentro de la inclusión financiera destaca Mapfre y acceso a la vivienda, como Vonovia. Este fondo no inviete por ejemplo en empresas petroleras o de armas.