"La banca al vender fondos ha cuidado más su balance que el interés del cliente"

La entrada de Mifid II ha supuesto una 'revolución' en la industria de fondos y provocará un aumento de la transparencia por parte de las gestoras. Algo que provocará "sorpresas", tal y como señalaba Unai Ansejo, cofundador de Indexa Capital. Por su parte, desde el gestor de patrimonios especialista en inversión pasiva Finizens van el misma línea al destacar que aumentará la transparencia y la honestidad.

El 'robo advisor' español ha lanzado recientemente Finizens Research, el primer centro de investigación y estudio de la inversión pasiva indexada en España y La Información ha podido entrevistar a su CEO, Giorgio Semenzato, sobre el papel de la inversión pasiva en España, la falta de estudios y conocimientos financieros, la entrada de Mifid II...

¿Qué ventajas ofrece la gestión pasiva?

La gestión pasiva ofrece muchas ventajas. La primera es unas comisiones mucho más bajas que la gestión activa, de hasta un 90% más bajas y, por tanto, es diez veces más barata que la gestión activa. A la hora de invertir cuanto más bajas sean las comisiones más alta será la rentabilidad por lo que está demostrado que es más rentable en un 98,5% de los casos, siempre que un inversor mire el largo plazo. A corto plazo las rentabilidades son más aleatorias.

Por su propia definición y estrategia, al replicar un índice determinado de mercado y una cartera que se compone de fondos de gestión pasiva, ofrece una inversión mucho más diversificada. Cuanto más diversificación tengamos, menor será el riesgo que asuma el inversor. Está demostrado que las carteras de Finizens, con su diversificación, te baja la mitad de la volatilidad y, por tanto, el riesgo.

El inversor gana más rentabilidad por comisiones más bajas y asume menos riesgo por la diversificación más elevada, es decir, el cliente gana dos veces.

Si miramos los fondos más rentables de bolsa española aparecen bastantes productos indexados. ¿Estamos ante un buen momento para la gestión pasiva?

La gestión indexada tiene la peculiaridad de que va mejor que la media tanto cuando el mercado está al alza como cuando baja. Al alza porque las comisiones son más bajas y al ofrecer una exposición global te aprovechas de la evolución de la economía global y no te ves afectado por eventos que puedan ser muy locales. Al mismo tiempo, cuando baja y al ser mucho más diversificada, cuando los demás caen no lo haces tanto. Además, si caes poco cuando el mercado repunte partes de un punto más elevado y es otra gran ventaja.

¿Por qué en España hay tan poco peso de la gestión pasiva respecto a otros países?

España es un país históricamente muy bancarizado. Los fondos de gestión pasiva tienen comisiones diez veces inferiores respecto a la gestión activa y por un conflicto de interés de la distribución bancaria, que vive de comisiones vendiendo los fondos de inversión, no se ha tenido el incentivo para vender un producto mucho más conveniente para el cliente porque es más barato pero a ti como distribuidor no te deja tanta comisión. Se ha cuidado más el balance de la entidad que el interés del cliente. En este sentido, España se ha visto 'capado' de este oligopolio y por eso no ha tenido la penetración de otros países, no porque el cliente no haya querido. Gracias a la tecnología y la llegada de firmas digitales como Finizens se ha podido desintermediar ese canal de distribución bancaria ya que el cliente no requiere ir al banco y 'rezar' para que el banco se lo ofrezca ya que lo puede realizar a través de internet.

Renta variable, renta fija... ¿Cuál es la composición de cartera ideal en estos momentos?

No existe una cartera ideal actualmente, existe una cartera ideal según el perfil de cada inversor. Nosotros tenemos cinco carteras desde la más conservadora hasta la más arriesgada.La conservadora tiene un 80% de renta fija y la más arriesgada un 80% renta variable. Eso te permite tener una inversión adaptada a tu nivel de tolerancia y capacidad de asumir el riesgo y, por tanto, la rentabilidad que te puedas esperar a largo plazo. Cuanto más riesgo asumas, más será la rentabilidad que te puedas esperar.

¿Crees que es positiva la entrada de Mifid II?

Es muy positiva y altamente necesaria. Si pensamos que una comunidad de Estados ha tenido que imponer una normativa que, de facto, fomente e imponga la transparencia y la honestidad pues te da una idea de cómo estaba el sector hasta ahora. Es muy importante porque pese a que Finizens nació con un ADN de compatibilidad con Mifid II, de transparencia y falta de conflictos de interés, el mercado tradicional no tenía esos valores y era necesaria la normativa para imponerlos. Al final el cliente podrá entender y desglosar cuáles son las comisiones, en qué concepto, a quién se lo está pagando... Aumentará el nivel de conciencia y conocimiento del cliente final que hasta ahora no tenía porque se le ocultaban cosas, la información era muy opaca o era difícil de acceder.

Los bancos tienen productos de gestión indexada que ofrecen al cliente pero con altas comisiones. ¿Qué opinas al respecto?

Cobrar para un fondo indexado la misma comisión que cobrarías para un fondo de gestión activa es algo que no es ortodoxo por no usar palabras más fuertes y la cosa peor es que el cliente no lo sabe, pero con Mifid II sí lo sabrá. Algunos bancos han incluido en su oferta aparentemente productos indexados pero luego profundizas en ellos y son fondos indexados que si profundizas tienen una comisión diez veces más elevada... o son fondos de gestión pasiva pero no lo son y son de retorno absoluto. Hay mucha confusión para el cliente, que cree haber comprado un producto estrella, que es el fondo indexado, pero se encuentra con uno basura que es el fondo medio que te ofrece la banca.

¿Cómo es el prototipo de inversor en Finizens?

Es un inversor muy informado, muy crítico, que se ha dado cuenta de que el banco de toda la vida no le ha ofrecido el servicio que le había prometido o la rentabilidad que le habían ofrecido. Por tanto, decide pasarse a algo más favorable y lo hace a través de una relación de largo plazo, habiendo entendido con 'dolor' las pérdidas o perjuicio de su banco y se compromete con nosotros. Nos enorgullece porque no es un cliente vencido por la banca sino convencido.

la frase "lmponer una normativa que fomente e imponga la transparencia te da una idea de cómo estaba el sector hasta ahora" Sobre la entrada de Mifid II

La edad media es 40 años, un 80% son hombres y con un nivel de estudios superior a la media. Es un inversor crítico, más informado, que se informa mucho a través de Internet y distintas fuentes para tomar una decisión consciente.

Habéis creado Finizens Research. ¿Hacen falta más estudios metodológicos y cultura financiera en España?

Eso nunca va a bastar y cuántos más haya mejor. Si es cierto que antes de la cultura hace falta la información, auténtica e independiente, así que por eso creamos Finizens Research. Al tener la información pues pasaremos a la educación pero sin información hay muy poco que hacer y muy poco que educar.

¿Cuáles crees que son los dos o tres grandes errores de los inversores?

El primer gran error es no informarse suficientemente acerca del mundo de la inversión. Pensar que el mundo de la inversión es ganar fácil y estar tranquilo porque algún familiar o conocido nos ha hablado, pero eso no existe por definición. Segundo es confiar en su entidad de toda la vida porque ha habido una relación tradicional o familiar y sin profundizar más... y tercero es mirar demasiado el corto plazo ya que cualquier inversión a corto plazo está sujeta a una volatilidad más elevada ya que es menos previsible mientras que si te orientes a largo plazo, que sería lo lógico para cualquier persona, te ofrece mucha más seguridad.

Si miras el corto plazo estás sujeto a decisiones irracionales o equivocadas como por ejemplo vender cuando los mercados bajan y luego no comprar cuando suben porque no lo sabes ni nadie lo sabe. Ni nosotros como clientes ni los gestores. Por ejemplo, en el último trimestre las bolsas bajaron y desinvirtieron porque quisieron o sus gestores se lo recomendaron, por lo que se comieron la bajada. Luego, primer trimestre de este año, las bolsas repuntan y como estaban en liquidez no han sabido o no han podido ver la subida por lo que no la han disfrutado por su cortoplacismo, es decir, han perdido dos veces.

De cara a la jubilación, ¿son mejores los fondos de inversión o los planes de pensiones?

Ambas cosas son la solución adecuada. De cara a la jubilación ambos implican el largo plazo y empezaríamos bien. Dependiendo de las necesidades de cada uno, se diferencian por sus ventajas fiscales a la hora de desgravar en la declaración y su liquidez. Los planes de pensiones permiten desgravar hasta 8.000 euros al año en la declaración de la renta pero solo puedes recibir ese dinero cuando te jubiles o sucedan unas causas extraordinarias. Por el contrario, los fondos tienen una liquidez total y puedes sacar el dinero en cualquier momento pero no tienen esa ventaja de desgravación directa.

Lo que suele ocurrir es que los inversores tienen ambas cosas con distintas partes de patrimonio para beneficiarse de ambas cosas y, por eso, en Finizens tenemos ambos productos ya que tenemos carteras de inversión y planes de pensiones, siempre bajo la filosofía de gestión pasiva indexada, que son 'complementarios'. La proporción en Finizens es de tres a uno, predominando los fondos pero muchos se solapan.

El problema de los planes de pensiones en España es que han sido un producto matratado ya que la banca lo ha impuesto a la hora de vender las hipotecas pero, sin embargo, tiene muchas ventajas. Los inversores prefieren los fondos de inversión pero muchos tienen planes de pensiones.