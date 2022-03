Rusia al borde del 'default': Fitch avisa que pagar en rublos es incumplimiento

Rusia se enfrenta a la suspensión de pagos si este miércoles no abona el cupón de una emisión de deuda emitida en dólares que vence. La agencia de calificación Fitch considerará equivalente al 'default' si el abono se realiza en rublos, aunque Moscú todavía cuenta con un periodo de gracia de 30 días para cumplir sus obligaciones.

Según un comunicado difundido por la agencia la tarde del martes, si Rusia no abona en dólares los cupones que vencen hoy implicará una degradación de estas emisiones a suspensión de pagos restringida (D), calificación que también se dará a la deuda a largo plazo al término del periodo de gracia, un escalón por debajo de la otorgada el 8 de marzo. Fitch argumenta que esta decisión es coherente con la rebaja de la deuda a largo plazo de Rusia que decidió el pasado 8 de marzo, cuando otorgó a la deuda del país una nota que indica el inicio de un proceso de impago (C).

Este miércoles Rusia tiene que pagar unos 117 millones de dólares en intereses. Se trata de los primeros cupones en moneda extranjera que vencen tras el cambio de normativa realizado por Putin el 5 de marzo pasado. Esta normativa da un tratamiento diferenciado a los pagos de deuda externa a los acreedores de los países que se han sumado a las sanciones contra Moscú tras la invasión de Ucrania.

La agencia también justifica la rebaja de la calificación de la deuda a largo plazo en rublos (OFZ) de Rusia a C (principio de un proceso de impago) en el hecho de que el pasado 2 de marzo no se pagó a los inversores extranjeros los pagos en moneda local que les correspondían.

En su opinión, el Ministerio de Finanzas ruso transfirió fondos a la entidad encargada de la liquidación pero no llegaron a los inversores no residentes por las restricciones que pesan sobre el Banco Central de Rusia. A pesar de que en la documentación de esta última emisión (OFZ) no prevé ningún tipo de periodo de gracia, Fitch señala que no lo considerará un impago hasta que pasen 30 días de gracia desde el vencimiento.