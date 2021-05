Fluidra hace 'oídos sordos' a analistas y marca máximos al mejorar previsiones

Fluidra destaca en el Ibex 35 con la segunda mayor subida del selectivo en 2021, solo superada por el Banco Sabadell. La compañía de equipamiento de piscinas y bienestar se sitúa en precios máximos, con una capitalización superior a los 6.000 millones de euros tras un primer trimestre de 2021 de récord. El sustituto de Bankia en el Ibex 35 cuenta con el respaldo de los inversores, con una subida de sus acciones este jueves del 5% y una revalorización de casi el 32% desde que entró en el selectivo español. Sin embargo, los analistas no bendicen a Fluidra y, pese a reconocer un sector al alza y una compañía con potencial, las últimas valoraciones sitúan un precio objetivo muy por debajo de los 31 euros por acción en los que cerró en la última jornada.

En concreto, la media del consenso del mercado sitúa el precio objetivo en 23,6 euros, un 24% por debajo de su cotización actual. Así, la última recomendación, que realizó Kepler Cheuvreux, estableció un precio de 19,3 euros el pasado 27 abril cuando cotizaba por encima de los 28 euros. Desde Singular Bank apuntan que "algunas casas de análisis consideran que las positivas circunstancias ya están recogidas en el precio de la acción y que las previsiones para el conjunto del año son demasiado optimistas, por lo que el riesgo de decepcionar es elevado".

Aún así, la tendencia positiva que registra en los últimos meses se ha sucedido de manera paralela a recomendaciones dispares sobre el precio y otros analistas como JP Morgan o Bank of America (BofA) se han desmarcado del consenso del mercado con recomendaciones de compra y elevación del precio objetivo. Estas recomendaciones de analistas son previas a sus resultados trimestrales, que han marcado un periodo récord con un repunte de las ventas, especialmente de piscinas residenciales. Como consecuencia, BofA elevó este jueves aún más la recomendación de los títulos de Fluidra hasta 45 euros, lo que elevaría la capitalización bursátil de la compañía por encima de los 8.000 millones de euros.

El banco de inversión destaca en un informe el primer trimestre "muy impresionante" de la compañía al superar expectativas y registrar "un crecimiento orgánico excepcional de los ingresos del 60%". Los resultados trimestrales vienen acompañados de una mejora de las perspectivas para el resto del año con un crecimiento de las ventas de entre el 25 y el 30%. Entre los aspectos positivos de los resultados, subrayan que "la cartera de pedidos de profesionales respalda el crecimiento continuo en 2022 a pesar de las duras comparativas".

Según publicó este jueves, Fluidra logró un beneficio neto récord de 67,3 millones de euros durante el primer trimestre de 2021, muy por encima de los 1,6 millones del mismo período de hace un año, y cerró el trimestre con unas ventas de 508,4 millones de euros, un 61% más que en el mismo periodo de 2020, mientras que el Ebitda subió un 162%, hasta los 135 millones, con un margen del 26,5%. Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, afirmó que "ya hemos superado los objetivos del Plan Estratégico 2022 en base a nuestros resultados de los últimos doce meses, y esto más de un año antes de lo previsto" y añadió que "2021 será un año récord".

Pese a estos resultados Christoph Greulich, analista de Berenberg, señala que "el mercado aún no ha asimilado por completo las sólidas cifras del primer trimestre y las acciones deberían seguir subiendo, ya que los analistas del lado de las ventas publicarán sus estimaciones aumentadas en los próximos días". Sobre sus perspectivas, afirma que, aunque no ven ningún signo de desaceleración, "no es razonable suponer que un crecimiento como el del primer trimestre se pueda mantener durante mucho tiempo".

El analista destaca que Fluidra es líder actual en la fabricación de equipos y componentes para piscinas y compite con grandes empresas como Pentair y Hayward, aunque "seguirá reforzando su posición como líder mundial a través de adquisiciones periódicas". Una posición que se consolidó durante 2020. Pese a la pandemia ganó un 1.043% más y su valor en bolsa ya ha más que duplicado el que registraba antes de la crisis del coronavirus.

Las fortunas detrás de la compañía

La tendencia alcista de Fluidra tiene un claro ganador: sus accionistas que han visto revalorizado su capital hasta un 334% desde 2017. La mayor participación de la compañía actualmente está en manos de Acción Concertada, un grupo catalán (pacto de accionistas) de las familias fundadoras de Fluidra, Serra y Corbera, que controla alrededor del 25% de la empresa, según los registros de la CNMV. Esta participación tiene un valor actualmente de 1.442 millones de euros.

Le sigue Rhône Capital, que controla el 21,5% a través del del holding luxemburgués Piscine Luxembourg Holdings. Esta participación se ha reducido en los últimos años desde el 42,4% que ostentaba en 2018. La última reducción se produjo en el mes de enero, cuando el fondo de capital riesgo vendió una participación del 10,8% por 424 millones de euros.

Otros accionistas destacados son la sociedad Dispur, de la familia Planes, que controla el 7%, mientras que Juan Planes cuenta con otro 7%. Entre ambas participaciones, suman acciones por un valor superior a los 800 millones d euros. La firma Boyser (8,13%), de la familia Serra Duffo; Aniol (5,8%), que controla la famillia Garrigós; o la familia Corbera Serra (7,7%), a través de Edrem, también forman parte del accionariado.