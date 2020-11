"En Wall Street, la calidad raramente es barata y lo barato puede salir muy caro"

Los fondos de inversión, con alta exposición en renta variable de Estados Unidos, se sitúan a la cabeza en términos de rentabilidad gracias al rally que ha vivido Wall Street. Algunos logran batir a sus 'rivales' con una exposición a las FAAMG mucho más reducida que el mercado gracias a su gran acierto con otras tecnológicas que, con el impacto de la pandemia, no solo han subido sino que han pisado el pedal del acelerador.

Entre este grupo de fondos de inversión destaca el Esfera II Gesfund Aqua. Se trata de un fondo de autor gestionado por Joaquín Blanco que invierte a largo plazo en empresas de calidad con perspectivas de crecimiento y que ostenta una calificación de cinco estrellas otorgado por Morningstar, la máxima nota, gracias a su buena marcha. La Información ha entrevistado a su gestor para abordar la filosofía del fondo, la situación en los mercados de Estados Unidos y la irrupción de empresas europeas y chinas en Wall Street, entre otros temas de inversión.

P. El fondo Esfera II Gesfund Aqua tiene las cinco estrellas de Morningstar y se mantiene en positivo durante este año. ¿Cuáles son las claves de los buenos resultados?

R. Creo que los resultados de los últimos años se apoyan principalmente en la filosofía y estrategia de inversión que implementamos inicialmente en 2011 para familiares y amigos. Con la creación del fondo en 2017 se quiso poner a disposición del ahorrador una alternativa más de gestión independiente en la que el equipo gestor invierte gran parte de su patrimonio, alineando así sus intereses con los partícipes. Podría resumir el fondo como un vehículo de inversión de renta variable global, bien diversificado por sectores y por capitalización bursátil, que invierte a largo plazo en empresas de calidad con perspectivas de crecimiento. Nuestras señas de identidad: diversificación, alta liquidez, baja rotación, control de los riesgos, mínima concentración, transparencia y visión a largo plazo.

Otra de las claves de la gestión es no hacer cosas raras con el patrimonio común. Es decir, haber marcado previamente líneas rojas que nos autoimponemos. Estas líneas rojas consisten en no especular con derivados, ni apalancarnos, ni comprar otros fondos, ni realizar market timing, ni rotar en exceso la cartera, ni sobreoperar etc…

Invierte, principalmente, en compañías de EEUU. ¿No les preocupa el rally que ha vivido Wall Street y, sobre todo, el que han experimentado las tecnológicas?

No nos preocupa. Pienso que la cartera del fondo está suficientemente diversificada y expuesta a otras geografías y sectores de la economía para hacer frente a una hipotética corrección de las 'big tech' americanas. La diversificación, junto con la visión de largo plazo, nos permite evitar los efectos puntuales de los flujos de capital, y centrarnos en la gestión de los riesgos de las inversiones efectuadas.

El rally que comenta se ha debido en gran medida a las principales posiciones tecnológicas de los índices, que son las grandes beneficiadas de la situación actual, y no tanto a una evolución positiva del conjunto. En la última carta a inversores advierto del actual riesgo de concentración del S&P 500, ya que las 5 primeras posiciones FAAMG, representan prácticamente un cuarto de su peso total.

Considero que la estrategia de Esfera II Gesfund Aqua está bien posicionada ante una posible corrección de estos valores, pero sin renunciar a invertir en sus excelentes negocios. El peso de las FAAMG en el fondo fue de 7% a cierre de octubre y está por tanto tres veces menos expuesto a sus fluctuaciones que el S&P. Por el mismo motivo, las impresionantes revalorizaciones que han experimentado en los últimos años se han aprovechado en tan solo un tercio, y han tenido que ser compensadas por las demás empresas en cartera.

Esta representación FAAMG de únicamente 7% se debe a que cualquier empresa de nueva adquisición entra con un peso máximo del 1%, obedeciendo a una estrategia tipo 'equally weighted'. Además, los sucesivos rebalanceos por entradas de capital van otorgando mayor peso a las empresas que quedan rezagadas, lo que permite amortiguar los retrocesos de las más rentables cuando ocurren.

Durante el tercer trimestre no han realizado ningún cambio en cartera. ¿Cuesta encontrar grandes oportunidades en Estados Unidos tras las subidas?

Estados Unidos goza generalmente de buenas oportunidades de inversión, lo que es más complicado es encontrar a las mejores, sobre todo si se pretende batir a los índices a largo plazo con una volatilidad inferior. El primer y segundo trimestre del año han sido períodos de una rotación atípica debido al pánico y a la enorme incertidumbre del mercado. De hecho, pudimos adquirir empresas que teníamos en el radar a precios muy razonables, como Idexx Laboratories, Match, Clearway Energy, Take-Two, AON, Brookfield, Intuit, Simulations Plus…

Durante el tercer trimestre no se efectuaron cambios en cartera porque ya estaba consolidada. Aprovechamos justamente esos tres meses para analizar nuevas ideas de inversión, muchas de las cuales se han incorporado a la cartera en octubre: Cardlytics, IHS Markit, Hannon Armstrong, Zendesk, Houlihan Lokey, Roku y GSX.

¿A qué cree que se deben las reticencias de un gran número de gestores españoles a la hora de invertir en las grandes tecnológicas de Estados Unidos?

Imagino que se debe a que sus valoraciones han sido históricamente elevadas y no se han entendido desde el punto de vista exclusivo del retrovisor contable. Si nos fijamos únicamente en el precio, yo entiendo que estas empresas hayan provocado muchas reticencias. Por ejemplo, desde 2002 Amazon no ha cotizado a menos de PER 30. O desde 2012, Facebook únicamente ha cotizado a PER 16 en los peores días de la pandemia. Sin embargo, han sido claramente los caballos ganadores de la última década. Como solía decir mi abuela: “la calidad raramente es barata, y lo barato puede salir caro”.

Invierten en compañías con sede en Europa como Ferrari, Novartis o Aon, por citar tres ejemplos, ¿Se está produciendo un desembarco de compañías europeas en Wall Street?

No creo que sea un fenómeno que se esté acelerando ahora. Por simplicidad y regulación, nuestro universo de inversión se centra en empresas que cotizan en Estados Unidos, tengan éstas sus sedes en el país americano o en el extranjero. Aparte de las europeas que ha mencionado, también invertimos en otras dos empresas: Te Connectivity (Suiza) y IHS Markit (Reino Unido).

De todas formas, bajo mi punto de vista, mostrar la diversificación por sede geográfica no tiene mucho sentido, porque no confiere al inversor una visión fidedigna sobre su exposición real. Creo que es mucho más lógico centrarse en la actividad geográfica de las compañías, es decir, observar donde se efectúan sus ingresos.

En nuestro caso, esto viene dado en función de si algún país o continente representa más del 60% de los ingresos de la empresa. Según esta definición, la cartera se divide aproximadamente en: 47% actividad Global, 47% Estados Unidos, 5% Asia y 1% América Latina.

Cuentan en cartera con compañías chinas que cotizan en Wall Street como Yum China Holdings o Huazhu Group. ¿Creen que la victoria de Joe Biden será un aliciente para este tipo de cotizadas?

Antes de nada, prefiero ser cauto y esperar el desenlace de la batalla judicial que está presentando Trump en los tribunales. No descarto que tengamos polémica y alguna sorpresa en los próximos meses. Pero aparte de esto, si se confirma la victoria de Biden, quizás pueda rebajarse la tensión de la guerra comercial en las formas, pero dudo mucho que lo haga en el fondo.

Aun así, las empresas chinas de la cartera, como Huazhu (cadena hotelera), Yum China (cadena de restaurantes), TAL Education y GSX (educación y formación), poseen negocios que dependen de la demanda interna del país. En principio la presidencia estadounidense no tiene mayor influencia en sus resultados anuales, más allá de consideraciones macroeconómicas y geopolíticas que afectan al conjunto de las economías.

La cartera del fondo llama la atención por la cantidad de empresas, 92 compañías. ¿Cuál es el motivo de tener tanta diversificación cuando en la mayoría de fondos el número es prácticamente la mitad?

Efectivamente, a cierre del tercer trimestre eran 92 las compañías presentes en cartera. Hoy ya se ha alcanzado el máximo autoimpuesto de 100, una diversificación en términos numéricos con la que nos sentimos muy cómodos de cara a la preservación del capital. Es cierto que no es habitual ver tal número de acciones en otros fondos, aunque inversores de prestigio como Robert Olstein o Thomas Gayner gestionan carteras con incluso más componentes.

El motivo principal de esta mayor diversificación es el control de los riesgos y la atenuación de la volatilidad. Con una cartera concentrada hay ciertamente más posibilidades de despuntar en términos de rentabilidad, pero también de todo lo contrario, que es lo que pretendemos evitar. Como ninguna empresa está exenta de riesgo y nadie es capaz de predecir el futuro, una caída del 50% en una de nuestras inversiones supondría un agujero asumible de 0,5% de media. En una cartera concentrada, ese agujero puede representar un 2-4%, más difícilmente recuperable.

Nuestro proceso de inversión, dividido en tres filtros muy definidos, nos permite escoger con lupa las nuevas adquisiciones, para posteriormente realizar un seguimiento cuantitativo simple de estas 90-100 compañías. Además, para evitar los Wirecard de turno, y excluir el riesgo de pérdida permanente de capital, se debe tener una estrategia coherente de stop loss flexible. Esperar a la noticia o al reporte trimestral a veces supone llegar demasiado tarde.