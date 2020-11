"Con la vuelta a la normalidad habrá empresas del mundo digital que sufran"

En la industria de fondos de inversión española hay productos que han destacado en los últimos años pese a no contar con un gran tamaño y que han atraído el interés de, cada vez, más partícipes al situarse en los puestos altos del ranking. Uno de ellos es el Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global, que el pasado ejercicio se disparó casi un 40% y que este año se encuentra en positivo bajo una filosofía de inversión 'value'. Entre sus lemas, destaca una frase de Warren Buffett, que es toda una declaración de intenciones: "En los negocios, busco castillos protegidos por fosos infranqueables".

Este fondo no acusa la crisis 'value' que viven la mayoría de sus rivales y está enfocado en la calidad de las compañías en las que opera y que cuenta con un compromiso de permanencia a largo plazo. Su asesor, Emérito Quintana, que invierte sus ahorros y los de sus familiares en dicho vehículo que, antes de su unión con Renta 4, fue una sociedad familiar de inversión, ha concedido una entrevista a La Información para abordar su filosofía de inversión, la situación del mundo tecnológico en los parqués y la 'moda' bursátil en Tesla, entre otros asuntos.

P. Son un fondo que ha batido a sus grandes 'rivales'. ¿Cómo se definen y cuál es la clave del éxito de eludir las caídas que viven otros fondos durante este año?

R. Ha sido casi casualidad o 'suerte', si se quiere decir, para algunas cosas de este año. En febrero, antes de las caídas, se acumuló mucha liquidez, la mayor que hemos tenido nunca: casi el 30% más un 8% en empresas de royalties de oro. El 2019 fue muy bueno, siempre entra más dinero y suelo invertirlo poco a poco y con calma. Además, estaba terminando de estudiar tesis y otras que ya había acabado no me encajaba el precio y se acumuló bastante liquidez. Me vi en marzo con muchas tesis acabadas, con los deberes hechos, el mercado en pánico y con un montón de dinero en la mano. Entonces en marzo fue cuando más invertimos y alcanzamos el 98% del fondo invertido.

La gente nos decía oye guardaros algo de liquidez para invertir si la cosa cae más porque esto pinta muy feo. Aun así, no tiene sentido para mi hacer eso porque si los precios son atractivos y entiendo la empresa, no especulo a ver si habrá más pánico o menos en uno o tres meses.

Entre este escenario, que teníamos liquidez e invertimos en el buen momento y que rotamos la cartera bastante bien con empresas que han salido favorecidas como Amazon, Facebook, Tesla... No teníamos demasiada exposición al mundo digital, aunque la gente suele pensar que sí (en torno a un 21%) y a otras empresas en cartera les ha ido mal como las inmobiliarias que teníamos, que han ido muy mal.

La estrategia como nace de un fondo familiar es ver crecer y proteger el patrimonio de la familia. Ahora puede entrar y salir mucha más gente. Nos centramos en empresas de calidad, que normalmente eran muy obvias, pero ahora con tipos bajos estas empresas de mucha calidad y casi sustitutos de bonos están muy caras y hay que buscarse mucho más la vida. Con empresas de calidad, con un futuro brillante pero que la contabilidad sea menos obvia, que tengan alguna polémica, que haga falta un análisis más exhaustivo o cualitativo. Es más difícil que cuando empecé yo con el patrimonio familiar en 2013.

Son un fondo de inversión global que no tiene ninguna posición en España. ¿Cuesta encontrar acciones interesantes en el mercado español?

Si que tengo algunas que me gustan y que vigilo como las típicas de servicios públicos, que son casi monopolios, como Red Eléctrica o Enagás. También me gusta Grifols, que me cuesta más entenderla a fondo y hay decisiones de la gestión que no me han gustado, pero vigilada está. En España tenemos mucho sesgo nacional y hay poca cultura financiera. En nuestro país invertir en bolsa era comprar acciones del Santander, Telefónica y Repsol... y no te salgas de ahí ya que si hacías algo más exótico era comprar otras acciones españolas y salirse de España ni locos. Estamos muy sesgados.

Yo encuentro la mayoría de empresas de calidad, con crecimiento por delante y con factores excepcionales y me las encuentro fuera y cuando comparo con las españolas... Hay cosas interesantes pero todas compiten por formar parte de una cartera concentrada. Sí que tuvimos en marzo acciones de Aena y Amadeus. No obstante, con el paso de los meses vi cada vez más negro el sector del turismo y del ocio y muchas de las tesis que hice antes ya no valían así que tuve que quitarlas. Con suerte de que fue con plusvalía pero pudo ser que no.

Tienen compañías como Tesla, con gran cantidad de 'fans' y detractores. ¿No les preocupa el rally que ha vivido y aquellos que alertan de 'burbuja'?

No. Tesla es la más polémica y llevó muchísimo tiempo analizarla bien y sigue siendo un proceso vivo que nunca acaba. Empezamos a invertir en noviembre de 2018, que era complicado por aquel entonces ya que todo era negro, pero lo ha hecho muy bien y ha multiplicado por diez veces y esperaba que lo hiciera en diez años y no en un año.

No me gusta que una acción suba tan rápido ya que en un fondo con límites de diversificación no lo aprovechas porque tienes que ir vendiendo y no aprovechas ese por diez. Si lo hubiera hecho sería el 40% o el 50% del fondo. Aprovechas que la cartera en su conjunto, que el rebaño, vaya creando valor pero si te sube algo tan rápido no lo aprovechas al máximo. Igual que si cae mucho una acción, un 80% y pierdes más, y más, y promedias. Aunque luego tuvieras razón y la empresa se recuperase, no lo has aprovechado porque hay que ir ajustando y vendiendo. Acciones que caigan mucho es perdido y empresas que suban mucho no están bien aprovechadas. Esas ideas de por cinco o quiebro no me gustan.

Con Tesla el mercado se ha dado cuenta que el modelo de negocio funciona, es válido y que todos los ataques se equivocaban. Ha sido como reconocer cinco años de avances en uno porque la acción estaba plana antes. Luego está el enfoque de muchos que es un fabricante de coches eléctricos y que lo único que tiene de especial es un motor eléctrico y ya está. Ahora la valoración es más exigente ya que por la opcionalidad de la conducción autónoma no pagabas nada y te la llevabas gratis. No obstante, ahora pagas la probabilidad de que eso ocurra y si sucede el valor es tremendamente mayor. Ahora mismo creo que solo la parte de coches vale 200.000 millones, la de energía 100.000 millones y, según cotiza ahora, valdría solo 100.000 millones el software autónomo. Si funcionase, y con estimaciones conservadoras, valdría dos billones. El mercado ve una probabilidad de que ocurra del 5% y yo creo que es bastante más y por eso sigo manteniéndola.

Cuentan con una baja exposición al mundo digital aunque tienen en cartera títulos como Amazon o Facebook. ¿Creen que la tecnología en general está a múltiplos de 'burbuja' o son consecuentes con el escenario actual?

Yo analizo caso a caso. Puedo entender que analizando alguna empresa de software en la nube, a ver cuál es la propuesta de valor, si se crean ventajas... porque es un software embebido en el día a día de la empresa, que acaba con ventas recurrentes y puede haber ventajas competitivas. Luego me pongo a valorarla y no, porque no me encaja en la valoración y la descarto. Muchas pueden estar 'caras' y otras no.

La pandemia ha favorecido al mundo digital y había cosas en un proceso de adopción que lo ha acelerado. Hay empresas que han visto que pueden hacer cosas de manera más cómoda y barata y el efecto es irreversible. Otras que se han beneficiado, cuando la pandemia se pase y volvamos a un día normal, sufrirán mucho. Me fijo en las empresas que la pandemia ha acelerado su negocio de forma irreversible, los usuarios ya los han ganado y los hábitos de consumo serán recurrentes. Con la vuelta a la normalidad habrá empresas que sufran del mundo digital.

Han aumentado el peso a empresas de royalties de oro. ¿Es una decisión para buscar cierto 'refugio' ante brotes de incertidumbre?

Las de royalties de oro están desde el verano de 2018. Me gusta porque son empresas difíciles de entender, que la contabilidad no es nada representativa y sí, a corto plazo, estás expuesto a las subidas y bajadas del precio del oro pero a largo plazo la creación de valor es bastante. Es como si compraras onzas de oro futuras con descuento ya que, aunque el precio se mantenga o baje, puedes lograr rentabilidad conforme pasa el tiempo. Sí, es un poco protección porque estás expuesto al precio del oro pero a largo plazo apuestas por un modelo concreto de creación de valor en el que hace falta paciencia y conocer el modelo de negocio. Apuestas a un equipo muy pequeño de talento ya que son las empresas con más facturación por empleado del mundo ya que hace falta un pequeño equipo que logre los contratos.

Han liquidado su posición en Berkshire Hathaway, la gestora de Warren Buffett, que fue una de sus mayores posiciones. ¿Cuál fue el motivo?

La teníamos incluso antes del fondo, en la sociedad familiar y siempre ha estado de las primeras. Es de las que más entendía aunque han hecho ajustes internos la empresa que yo no tenía muy claros, la rentabilidad esperada ha pasado de entre un 8% y 12% y ahora es de entre un 6% y 10% y, como el mínimo que exijo de rentabilidad esperada es un 8%, ha empezado a estar un poco al límite. Además, algunas decisiones de Warren Buffett y los dos nuevos gestores no las he entendido, partes de la empresa que son poco transparentes y que he intentado profundizar más y no consigo ver lo qué hace y por qué, y negocios que tienen riesgo de disrupción o que no es fácil por tamaño cambiar y ahora adaptarse y ser flexibles rápidamente es clave... No lo he visto claro, y ante otras oportunidades, la he quitado de cartera.

Bajarán la comisión de gestión otro escalón más, hasta el 1,5% anual, al alcanzar los 15 millones bajo gestión. ¿Cómo ve la industria de fondos en este asunto?

Yo creo que las comisiones en España siempre han sido muy altas. La barrera de entrada es muy grande y solo los bancos y grandes gestoras tienen a todos los clientes y el cliente español está muy bancarizado y con poca cultura financiera, por eso hemos tenido comisiones muy altas históricamente. El tema de la regulación y la barrera de entrada es difícil luchar contra ello, alguien no puede crear una sociedad o un fondo con poco dinero y gastos ya que hace falta economías de escala. No obstante, vamos avanzando, entran en el mercado opciones nuevas: indexados, más fondos de gestión activa nuevos y mejores... Hay más competencia. Siempre es bueno que bajen las comisiones y esa era mi idea.

En los primeros meses yo me endeudaba con la gestora, al millón de patrimonio el 2% era el 100% para la gestora y, a medida que hemos crecido, se crean economías de escala y se reparte mejor la tarta. Bajamos al 1,75% con los tres millones y si seguimos creciendo mucho espero bajarla hasta el 1%, e incluso puede que más en el futuro.

Yo lo veo positivo, hay muchos fondos de inversión que son casi índices y te cobran más de un 2% de comisión... Sobra mucha falsa gestión activa ya que todos los fondos de los bancos son caros y el inversor no compara. De hecho, creo que incluso sobra mucha gestión activa, casi por todas partes.