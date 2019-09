Los fondos de bolsa española, la losa que hace que Santander no supere a BBVA

Santander quiere recuperar el galardón de ser la segunda mayor gestora de fondos de España. La firma del banco presidido por Ana Botín perdía dicho puesto durante 2018, un curso para olvidar. Santander Asset Management lideraba los reembolsos del sector, según datos de Inverco, y la salida de dinero ascendía hasta los 1.156 millones de euros, frente a la captación de 2.828,5 millones del BBVA, la gestora que más dinero captó de todo el sector.

Esta situación ha sufrido un gran cambio este año y la situación es bien distinta. Santander ha logrado suscripciones netas de 735,6 millones, la segunda gestora que más tras Bankia, mientras que BBVA se sitúa como la segunda que más salidas de dinero ha vivido al 'fugarse' 810 millones, solo superados por Caixabank, con retiradas netas de 1.105 millones de euros.

Mira también Openbank presiona a Ana Botín para que potencie la venta de fondos de Santander

Con este escenario, la gestora de Banco Santander se sitúa a poco menos de 2.200 millones de la segunda plaza en términos de patrimonio. Caixabank se sitúa como la primera y de manera destacada al contar con 45.019,9 millones de euros. El segundo puesto es el de la firma del banco presidido por Carlos Torres con 40.015 millones mientras que el de Santander asciende a 37.828 millones.

Estas diferencias no se han reducido más por un motivo: el mal comportamiento que registra la entidad presidida por Ana Botín en los fondos de bolsa española. La gestora ha sufrido salidas de 475 millones en sus fondos de Renta Variable España y, por tanto, productos como el Santander Small Caps España o el Santander Acciones Españolas se sitúan entre los que más salidas registran de todos los productos que invierten en el Ibex 35 o en el Mercado Continuo.

Las salidas de dinero en estos fondos obedecen al mal rendimiento que están dando en este 2019. Por ejemplo; el Santander Acciones Españolas se comporta en negativo y lucha por entrar en positivo mientras que el Santander Small Caps España logra tímidas subidas. Por tanto, ambos se sitúan por debajo de su índice de referencia, el Ibex 35 NR: 8,8 puntos en el caso del primero y 7,4 puntos para el segundo, sin batir tampoco a la media de fondos de bolsa española.

Ana Rivero, directora de Estrategia de Mercado y Marketing de Santander AM España, aduce dichos reembolsos a la situación que viven los mercados, tal y como ha declarado a La Información. "La fuerte caída de la bolsa en el cuarto trimestre de 2018 sacó del mercado a inversores más adversos al riesgo, que no quisieron mantener posiciones a la espera de que los focos geopolíticos amainaran. El año 2019 empezó con fuerza y las ganancias se han sumado en los índices con sólo dos episodios difíciles en mayo y agosto. Sin embargo, ese buen tono no ha servido para que los más reticentes considerasen su participación en las subidas futuras, ya que temas como la guerra comercial, el Brexit, o situaciones de impasse político en Europa han seguido pesando sobre el ánimo inversor. Además, los discursos de los bancos centrales, con bajadas en la Fed y nuevas políticas de estímulo en el BCE, son interpretadas por el inversor más pesimista como señales de ciclo en fuerte desaceleración, algo que no compartimos", señala.

Los fondos de bolsa española son una losa para el Santander pero otras categorías logran atraer grandes cantidades de dinero. Los fondos de renta fija a corto plazo son, sin lugar a dudas, los éxitos de ventas de la entidad ya que, a través de ellos, ha logrado captar casi 1.300 millones de euros. Por su parte, los de rentabilidad objetivo aportan 373,7 millones en los ocho primeros meses del año mientras que los de renta fija a largo plazo han logrado 249,5 millones de euros.

Integración de Allianz Popular

La situación sufrirá un vuelco, de manera clara, en el primer trimestre de 2020. ¿El motivo? La integración de Allianz Popular en el patrimonio de Santander Asset Management y que aportará unos 8.225 millones de euros, según datos de Inverco. De hecho, dicha aportación de fondos hará que la firma de Ana Botín supere a Caixabank, aunque dependerá de la evolución de ambas gestoras hasta dicha fecha ya que las diferencias no serían notables entre una y otra.

En el desembarco de Openbank en Alemania, los responsables de la plataforma digital dieron un dato relevante de su 'supermercado' de fondos de arquitectura abierta, que permite a sus clientes la compra de productos de terceros. La 'app' mostraba como en el ranking mensual de los fondos más vendidos los productos de BBVA y otros bancos superaban a los de Santander. De hecho, el 40% de los fondos que vende a través de la plataforma son del Santander, mientras que el 60% restante son de competidores. Ezequiel Szafir, CEO del banco, aprovechó la presentación para realizar una captura de pantalla de la clasificación en su teléfono móvil y, como él mismo ha revelado, se la remitió a su jefa, Ana Botín. "Dile a tus chicos que se pongan las pilas porque estamos por debajo (de los del 'banco azul')". Toda una declaración de intenciones en la lucha por batir a BBVA en la segunda plaza.