Año para olvidar de los fondos de bolsa española: solo Metavalor, en positivo

La bolsa española, aunque ha recuperado terreno en los últimos meses, ha vivido un año para olvidar. El Ibex 35 sufre un batacazo en torno al 15%, al igual que las compañías de menor tamaño que cotizan en otras plazas como el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM). Con este escenario, es lógico que la mayoría de fondos de renta variable española se comporten en negativo. No obstante, lo llamativo es que solo uno ha aguantado el tipo y se comporta en positivo durante este año: el Metavalor.

El motivo de que el Metavalor se comporte en positivo obedece a su apuesta por uno de los sectores que mejor ha capeado el temporal de los mercados como ha sido el de las energías renovables. El fondo de la firma Metagestión cuenta con posiciones en Solaria (9,81%), Siemens Gamesa (9,35%), Grenergy Renovables (3,37%), Audax Renovables (2,04%) y Naturgy (1,6%). La primera ha sido, sin lugar a dudas, su gran acierto ya que es la más alcista de toda la bolsa española tras dispararse cerca de un 235%. Por su parte, Grenergy y Siemens Gamesa han multiplicado por más de dos veces su precio, aunque en la segunda su irrupción se produjo durante el tercer trimestre del año.

Los gestores del Metavalor destacaron, a cierre del tercer trimestre, que "buscaremos estar posicionados en los activos que creemos que se beneficiarán de ese nuevo ciclo económico que empezará antes o después, pero sin perder de vista los importantes riesgos a los que nos enfrentamos en el corto plazo". De hecho, y por si fuera poco, a su gran peso en energías renovables han sumado otra estrategia más, en este caso portuguesa, como es EDP Renovables.

En el lado opuesto, y con caídas, se sitúan el resto de sus 'rivales' de bolsa española. No obstante, hay que destacar que no todos sufren el mismo castigo. De hecho, tres de ellos han recuperado terreno en los últimos meses y están cerca de salvar el año puesto que su caída no alcanza los dos dígitos. Este es el caso del Gesconsult Renta Variable (-2%), el Santander Small Caps España (-4,7%) y el Horos Value Iberia (-6,4%). El primero está cerca de entrar en positivo ya que en noviembre ha recuperado una rentabilidad del 10,25% y sus gestores confían en que la tendencia "siga siendo positiva para la renta variable ibérica dado el potencial de revalorización que vemos". Por su parte, el Horos está, curiosamente, gestionado por parte del éxito de Metagestión ya que a mediados de 2018 Javier Ruiz junto a Alejandro Martín y Miguel Rodríguez cedieron abandonar la gestora para integrarse en el proyecto de Qualitas Equity.

En el vagón de cola se sitúan algunos de los fondos más reconocidos por su filosofía 'value' como el Azvalor Iberia y el Cobas Iberia, que se dejan diez puntos porcentuales más que Bestinver. Ambos, al igual que sucediera en 2018, luchar por no ser el peor fondo patrio de este año. El producto de la gestora comandada por Álvaro Guzmán cae un 24,3% mientras que el de la firma presidida por Francisco García Paramés, que rebajará sus comisiones en el arranque de 2021, se desploma por encima del 25%. De hecho, desde su nacimiento, ambos arrojan fuertes caídas ya que el primero se deja en torno a un 13% mientras que el segundo cede en torno a un 21%.

El caso del Santander Acciones Españolas, el ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 y el Santander Small Caps España es muy llamativo ya que estos tres fondos de inversión son los que concentran un mayor número de partícipes. El primero tiene un tamaño de más de 1.200 millones y cuenta con alrededor de 50.300 inversores que ven como este año el vehículo gestionado por José Antonio Montero de Espinosa cae por encima del 21% mientras que el otro gran fondo de bolsa española del banco presidido por Ana Botín y con Lola Solana al frente solo se deja menos de un 5% aunque el número de partícipes es de casi la mitad: 27.300. Por su parte, el vehículo gestionado por el banco holandés no puede eludir las caídas debido a la naturaleza de su fondo ya que al ser un producto indexado replica el comportamiento de dicho índice y sus 28.267 partícipes se 'vinculan' a la evolución del selectivo.

Los gestores de dichos fondos apelan, tanto en sus fondos ibéricos como en los internacionales, al potencial de las compañías que forman la cartera de estos vehículos, infravaloradas por parte del mercado. De hecho, multitud de expertos señalan que, tras la aparición de la vacuna contra la Covid-19 y la recuperación de la economía, podría ser el momento del 'value'. Andrew Williams, director de inversiones en Schroders, ha señalado que "cuando las buenas noticias se reflejan en la cotización, cualquier mala noticia puede tener un efecto desproporcionadamente negativo. Del mismo modo, cuando se ha comprado un negocio con una valoración barata, una buena noticia, por pequeña que sea, puede suponer un gran empujón". Por tanto, esgrime que "la rotación nos recuerda que, así como las acciones que tienen un 'precio justo' acaban decepcionando, las acciones 'baratas' es probable que no se mantengan baratas para siempre".