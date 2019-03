Garantizados para perder: Kutxa seduce a 4.800 inversores que no ganarán ni el 1%

El boom de los fondos garantizados no cesa. El año pasado, las gestoras de los grandes bancos lanzaron, al menos, 18 productos de este tipo: 10 dentro de la categoría de renta variable y otros ocho de renta fija. Una de las más activas ha sido Kutxabank Gestión, que ya el pasado curso optaba por comercializar el Kutxabank Garantizado Bolsa 6 y, meses después, el Kutxabank Garantizado Bolsa 7. De hecho, en los poco más de dos meses que llevamos de año ha lanzado otro más: el Kutxabank Garantizado Bolsa 8.

Estos productos financieros de la entidad vasca, al igual que los del resto de bancos, se caracterizan por dar rentabilidades muy bajas e incluso con una alta probabilidad de que el inversor obtenga un 0%, sobre todo si se quiere recuperar el montante antes de su fecha de vencimiento y fuera de las 'ventanas de liquidez'. De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado numerosas advertencias ya que "están expuestas a un alto riesgo de mercado por lo que los reembolsos realizados antes de vencimiento pueden suponer pérdidas importantes para el inversor".

El organismo presidido por Sebastián Albella también llama a la cautela a la hora de invertir en estos productos debido a la palabra 'garantizados', sobre todo tratándose de inversiones en bolsa. "A pesar de la existencia de una garantía, existen cláusulas que condicionan su efectividad" y que deben, por tanto, consultarse dentro del apartado de 'garantía de rentabilidad' en los folletos de estos productos financieros.

La apuesta de Kutxabank Gestión por el lanzamiento de sus garantizados ha tenido éxito para la entidad. La firma vasca ha captado, solo con el Kutxabank Garantizado Bolsa 7 y Kutxabank Garantizado Bolsa 8 más de 170 millones de euros en los dos primeros meses del año (teniendo en cuenta las retiradas de dinero) gracias a las aportaciones realizadas por más de 4.800 ahorradores. Por tanto, el número de partícipes en ambos productos se sitúa, a cierre de febrero, a las puertas de los 6.300 inversores.

La gestora ha logrado gracias a las comisiones un negocio 'redondo'. El Kutxabank Garantizado Bolsa 7, que no tenía ninguna hasta el 27 de febrero, ahora cuenta con un 5% a la hora de suscribirlo, un 0,3% anual por la gestión y un 0,05% de depositario. Por su parte, el Kutxabank Garantizado Bolsa 8 no cobrará comisiones a sus nuevos partícipes hasta el 29 de abril, fecha en la que aplicará una política de costes similar a la de su otro fondo (comisión de gestión del 0,25%).

Estos inversores no estarán contentos con el resultado que les puede dar esta inversión, sobre todo en el caso del Kutxabank Garantizado Bolsa 8. Este producto, según consta en su folleto de comercialización, tiene una probabilidad del 74% de que su rentabilidad sea igual a 0% mientras que en el mejor de los casos tendría una posibilidad del 10% de que su rentabilidad fuese igual o superior al 1,22%.

El escenario no es mucho más optimista para el Kutxabank Garantizado Bolsa 8. Los inversores de este fondo garantizado tienen una probabilidad del 74% de que su rentabilidad en este caso no sea igual al 0% sino al 0,61%. Además, podrían ganar más del 1,61% pero, en este caso, solo en uno de cada cinco casos (19%). Por tanto, la garantía es de que casi no obtendremos rentabilidad a nuestro ahorro.

Estos dos productos de la entidad vasca son los garantizados de renta variable que más dinero han 'captado' en el arranque de año, según los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Además, a estos fondos se les sumaría otros con captaciones netas de dinero: el Caja Laboral Bolsa Garantizado XV logra captar 9,6 millones de euros en enero y febrero mientras que el Sabadell Garantía Extra 15 incrementa su patrimonio en 2,59 millones.