El Fidelity Iberia (sin Morgado) quiere el trono del Santander Small Caps a 10 años

La industria española de fondos de inversión no atraviesa por su mejor momento, aunque siempre hay excepciones. La crisis 'value' pasa factura a numerosas gestoras que aplican esta filosofía de inversión y que se están quedando rezagadas respecto a sus rivales y sus índices. No obstante, hay algunos que sobresalen por encima del resto y uno de ellos es el Fidelity Iberia, que podría recuperar su trono tras unos años en los que ha vivido 'fuera del radar' tras el abandono del gestor portugués Firmino Morgado.

El Fidelity Iberia 'Y' es el fondo más rentable de bolsa española este curso tras Eurovalor Bolsa. Su gestor, Fabio Riccelli, continúa con la exitosa trayectoria que tuvo su antecesor, y se dispara este curso cerca de un 16% lo que hace que reduzca diferencias en horizontes temporales mucho más amplios y se sitúe a las puertas del trono que tiene el Santander Small Caps como más rentable a diez años. El producto gestionado por Lola Solana se anota una rentabilidad anualizada del 6,53% frente al 6,1% que avanza el fondo de la firma estadounidense.

La buena marcha del Fidelity Iberia 'Y' se explica en su acierto en las compañías que más han subido en el Ibex 35 durante este año. Su mayor posición es Iberdrola, con un 9,83% del patrimonio, y la eléctrica presidida por Ignacio Galán está aportando gran rentabilidad ya que se dispara cerca de un 32% en el año y fue una de las pocas del selectivo que acabó en positivo durante el pasado curso. Además, también tiene una fuerte presencia en Grifols (9,43% del patrimonio), Ferrovial (4,76%) y Colonial (3,26%). La compañía de hemoderivados sube casi un 30% mientras que la segunda y la tercera se disparan alrededor de un 50%.

Las diferencias se han reducido respecto al Santander Small Caps España tanto por méritos propios como por la mala evolución del fondo de la gestora del banco presidido por Ana Botín. En su informe del tercer trimestre remitido a la CNMV han señalado que "continuamos viendo rentabilidades de doble dígito en muchos mercados de renta variable. Sin embargo, los índices españoles de renta variable han tenido un comportamiento inferior al resto de índices europeos". De hecho, han reducido exposición al sector financieros "por el entorno de tipos de interés actual" y las cíclicas "más expuestas a una desaceleración económica (sector inmobiliario y compañías como Acerinox", por lo que aumentaban posiciones en el sector salud, como Faes Farma y Grifols.

El Fidelity Iberia 'Y' logra grandes rentabilidades tras la salida de Firmino Morgado pero el gestor luso también está entre los más rentables con su Man GLG Iberian Opportunities, que solo este curso se dispara por encima del 14%. De hecho, comparte alguna posición con su antigua casa ya que Grifols figura entre las grandes posiciones con un 4,42% del patrimonio y tienen Santander dentro de su 'top ten'.

En el listado de los diez mejores fondos en los últimos diez años se aprecia como este curso demasiados 'value' no obtienen rentabilidad de dos dígitos y se quedan bastante por debajo de sus índices de referencia y de sus principales rivales. Por ejemplo, y según datos de Morningstar, el Bestinver Bolsa se queda dos puntos por debajo de la categoría y 7,4 puntos del índice mientras que el Metavalor aún lo hace peor al distanciarse en 6,7 puntos de su categoría y en 12,2 puntos del Ibex 35 Total Return.

Gestores 'value' como Iván Martín, director de Inversión de Magallanes, señalaban en sus cartas trimestrales la gran "divergencia entre activos caros y baratos, que ha alcanzado máximos históricos ('growth' versus 'value' como define la industria financiera)". Por su parte, Francisco García Paramés, responsable de Cobas, destacaba que "las acciones de compañías de 'valor' nunca han estado tan infravaloradas respecto a las de 'crecimiento' como lo están ahora. Incluso más de lo que lo estaban en el año 2000. De cara al medio o largo plazo muchos de los dueños o gestores de estas empresas están, como nosotros, muy frustrados por la incomprensible valoración de sus activos y están tomando medidas para cambiar la situación".