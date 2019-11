Metagestión baja comisiones al 'tirar' la ventaja con su índice tras la fuga a Horos

No corren buenos tiempos para los fondos de la gestora Metagestión. El Metavalor, su buque insignia de bolsa española, ya no tiene las cinco estrellas de Morningstar y, para colmo, se sitúa entre los que peor se comporta durante este año. Solo avanza cerca de un 2% y se sitúa alrededor de siete puntos porcentuales por debajo de sus 'rivales' y a algo más de su índice de referencia.

El Metavalor se sitúa en el vagón de cola junto con algún fondo bancario y solo uno independiente como es el Okavango Delta, gestionado por José Ramón Iturriaga y que paga en el parqué el fuerte castigo que han sufrido los bancos, un sector en el que el gestor de Abante goza de una fuerte exposición. Además, la firma de Metagestión paga también la crisis que vive el 'value' y que ha provocado que numerosos gestores alertasen de que ahora es el 'growth' la filosofía que está de moda y las diferencias están en su nivel más alto.

Metagestión también acusa la salida de sus gestores estrella, que gozaban de una reputada trayectoria avalada por grandes rentabilidades tanto en el Metavalor como en el Metavalor Internacional. De hecho, en los próximos días se cumplirá un año y medio desde que Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Angel Rodríguez decidieran desembarcar en Horos.

Los nuevos gestores del fondo de bolsa española no han logrado continuar con la senda dejada por sus antecesores y la ventaja que sacaban al índice se ha reducido hasta la mitad. Desde el nacimiento del Metavalor hasta la salida de los gestores aventajaban al Ibex Total Return en 48 puntos porcentuales mientras que la diferencia actualmente es de solo 25, según datos de Morningstar. Es decir, han 'tirado por la borda' prácticamente la mitad que hace 18 meses.

Estos tiempos delicados para el 'value' también están pasando factura a los exitosos gestores ex estrella de Metavalor. El fondo Horos Value Iberia solo sube ligeramente por encima del 2% y paga que los inversores se refugien con fuerza en compañías 'growth' o calidad y dejen de lado aquellas compañías que, a juicio de los gestores, están más infravaloradas tras las fuertes caídas.

Los gestores del Metavalor, en su información trimestral remitida a la CNMV también reconocen esta tendencia en la que, de momento, se impone el 'growth' sobre el 'value'. "A pesar de que (o precisamente porque) algunos mercados se encuentran en máximos, consideramos que estamos en un escenario muy convulso, con múltiples riesgos que podrían ahondar en el deterioro de la economía. En la teoría económica, una de las manifestaciones típicas de esas etapas avanzadas del ciclo es que las compañías 'de crecimiento' lo suelen hacer mejor en los mercados que las que se pueden considerar más 'de valor'. Y es evidente que esto se ha producido durante los últimos meses. En cualquier caso, como inversores en valor, debemos aceptar que la realidad de las dinámicas del mercado es así, debemos intentar no caer en la tentación de tratar de adivinar qué tipo de compañía, sector o zona geográfica lo va a hacer mejor en cada momento y debemos ceñirnos a hacer lo que siempre hemos hecho: invertir el dinero de clientes en compañías buenas y a buenos precios, esperando que el mercado reconozca su valor".

Metagestión, con el objetivo de cambiar esta dinámica, ha tomado dos decisiones. La firma ha lanzado un guiño a los inversores al reducir su comisión de gestión del 2% al 1,75% tanto en el Metavalor como en el Metavalor Internacional y ha realizado numerosos cambios en la cartera de su fondo de bolsa española. La gestora vendía posiciones en Meliá Hotels y Miquel y Costas, a la vez que reducía fuertemente su peso en Técnicas Reunidas ya que "encontraron alternativas de inversión con mayor potencial a largo". Algunas de ellas han sido Acciona, Amadeus, ArcelorMittal, Cellnex, Colonial, Enagás, Ferrovial, Grifols, Naturgy, Banco Santander y Solaria. Decenas de cambios que chocan con la estrategia de otros 'value' como Bestinver y Azvalor, que no realizaban ningún cambio.