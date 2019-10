Santalucía gana peso en los 'odiados' bancos pero sin vocación de largo plazo

Santalucía Asset Management, la gestora del grupo Santalucía, ha analizado la evolución de su plan estratégico y ha dado la visión de mercado de la firma. La apuesta parece clara en renta variable y es tomar más posiciones en los bancos, un sector "que tradicionalmente no nos ha gustado pero por valoración en agosto parecía interesante y nos ha dado buen resultado", tal y como destaca Gonzalo Meseguer, director general de Santalucía AM, que ha recalcado que "las inversiones no tendrán vocación de largo plazo pero tampoco se trata de un movimiento táctico".

Estas afirmaciones las hace tras irrumpir Santalucía Asset Management en Unicaja tanto en su fondo Santalucía Ibérico Acciones como Santalucía Espabolsa y ganar aún más peso en Caixabank. No obstante, la gestora de fondos de inversión recalca que obedece a cuestiones de valoración, pese a que el negocio de las entidades está penalizado por los prolongados tipos bajos por parte del BCE. De hecho, numerosas gestoras 'value' han irrumpido en el sector por primera vez en los últimos años y también ha entrado en Ence, igual que muchas firmas.

Santalucía Asset Management ha aprovechado para presentar su nueva plataforma de venta directa a sus clientes particulares. ¿La novedad? Se podrá hacer el alta y la compra de manera 100% digital por lo que acaba con una importante "barrera de entrada" debido a tanto papeleo que desincentivaba estas inversiones, por lo que se trata de un paso "espectacular", tal y como ha calificado Gonzalo Meseguer.

La compañía tiene el objetivo de alcanzar los 8.000 millones de euros de patrimonio gestionado al final de su plan estratégico, para finales de 2023 y la gestora está actualmente ligeramente por encima de los 5.000 millones. No obstante, confían en lograrlo debido a que su red comercial ha comenzado hace semanas y comenzará a recoger los frutos más adelante.

La gestora reconoce que será difícil lograr las rentabilidad que se han obtenido en renta fija durante este año. Los responsables de la firma destacan que hay que concienciar al cliente sobre que "esto no es una línea recta hacia arriba siempre", pero tampoco será una hecatombe y habría oportunidades "selectivas" debido a que los bancos centrales sostienen la demanda. No obstante, son "cautos" respecto a la duración (los plazos de la cartera son más cortos de lo habitual) y "hay que estar listos y no dejarse llevar por la marea", señala el director general de la gestora.

La otra preocupación dentro de la gestora es que hay más liquidez que antes y el mercado está "inflado", argumentando que "se pide al mercado inmediatez y me preocupa el inversor a la hora de la relación con el cliente". Además, no descartan realizar más compras a medio plazo aunque prevén crecer orgánicamente ya que "siempre estamos con el periscopio".