¿La hora de los 'value'? Los peores de la clase en 2020 se suman al rally bursátil

Los fondos de inversión 'value' han recuperado algo del terreno perdido durante este ejercicio. Las noticias positivas sobre los avances de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca/Oxford, unido a la victoria de Joe Biden, han provocado que las perspectivas sobre la recuperación económica por la crisis de la Covid-19 sean más optimistas, lo que ha beneficiado a las compañías 'cíclicas', las más ligadas a la evolución de la economía. Algo que ha dado alas a la filosofía 'value' sobre la 'growth' en una batalla que, durante los últimos años, ha tenido como clara vencedora a las segunda.

Los peores de la clase, los fondos de inversión 'value', han recortado algo de terreno durante el último mes y se anotan avances superiores a los dos dígitos, sobre todo aquellos de bolsa española. ¿El motivo? El Ibex 35 ha sido el selectivo, a nivel mundial, que mejor se ha comportado en los últimos 30 días ya que ha repuntado alrededor de un 20%. Este avance ha provocado que productos como el Horos Value Iberia se disparen un 22%, el Cobas Iberia un 21% o el Azvalor Iberia por encima del 20%. No obstante, la radiografía global no es satisfactoria para sus gestores ya que durante 2020 los números rojos son la tónica dominante. Sobre todo en el caso del fondo de la gestora fundada por Francisco García Paramés, que cede por encima del 25% o en el de la comandada por Álvaro Guzmán, que cae ligeramente por debajo de dicho porcentaje.

En el caso de Europa la radiografía es muy similar, aunque durante 2020 su marcha es bastante más halagüeña para sus partícipes. Fondos como el Azvalor Internacional o el Cobas Internacional repuntan un 15% en el último mes, mientras que el Bestinver Bolsa se anota un 12%. De hecho, el primero sufre un avance cercano al 12% y, gracias al 'calentón' bursátil de este mes, ha logrado volver a su punto de partida ya que cotiza en niveles similares a los de su nacimiento. No así el fondo de la gestora Cobas que sufre una caída anualizada del 12,45% desde su constitución.

Los gestores 'value' apelan al potencial de sus fondos y a que el mercado no reconoce el verdadero valor que esconden sus estrategias. El propio Paramés, en su carta remitida a sus partícipes en el tercer trimestre, destaca que "las ineficiencias también se pueden encontrar en compañías de crecimiento y en sectores de moda en los mercados, pero nuestro objetivo no es aprovechar el crecimiento o la moda per se, ya que suelen cotizar con prima, sino aprovechar que no se está valorando bien el activo". Por su parte, Javier Ruiz, director de Inversiones de Horos, señaló que "seguimos prefiriendo invertir donde residen las oportunidades, sin dejarnos llevar por el flujo inversor irracional que se alimenta de las subidas del mismo tipo de compañías, encareciéndolas más y más. La historia ha demostrado, una y otra vez, que las valoraciones siempre determinan la rentabilidad que podemos esperar".

Las compañías 'value' han sido una de las grandes damnificadas durante los últimos años y son variados los motivos. Entre los más destacados, la mayoría de expertos esgrimen la guerra comercial entre EEUU y China, el Brexit, la inversión de la curva de tipos de interés en Estados Unidos en 2018, que anticipó una crisis global que nunca llegó y, por último, el impacto de la Covid-19. Marcos Hernández, jefe de Inversiones de SIA Funds, señala que si analizamos la evolución de una cesta de empresas consideradas 'value', con otra 'growth', se ve que a muy largo plazo convergen hacia una rentabilidad muy similar. "Desde 1975, el Índice MSCI World Value ha hecho un 9% anual, similar al MSCI Growth y al MSCI World. Esto se debe a que, a largo plazo, las grandes magnitudes convergen hacia un mismo crecimiento, el de la economía global en términos nominales, por lo que estamos convencidos de que, los próximos años serán años 'value' que darán sus frutos".

La actualización del 'Informe de perspectivas económicas y financieras ante la evolución actual del covid-19' por parte de GVC Gaesco va en la misma línea. Tras la noticia de la primera vacuna, el 'value' ha batido al 'growth' con creces como evidencia la evolución del índice MSCI Europe Value (+8,8%) frente al MSCI Europe Growth (+0,6%). "En Europa y en todo el mundo, el 'growth' ha recuperado totalmente los niveles de final del 2019, mientras que el 'value' aún tiene descensos cercanos al 20%. Es solo el inicio de la vuelta del péndulo", según esgrime Jaume Puig, CEO de GVC Gaesco Gestión.

Andrew Williams, director de inversiones en Schroders, ha destacado tras los movimientos de los mercados como consecuencia de los avances en las vacunas que hay que aprender una lección. "Cuando las buenas noticias se reflejan en la cotización de una acción, cualquier mala noticia puede tener un efecto desproporcionadamente negativo. Del mismo modo, cuando se ha comprado un negocio con una valoración barata, una buena noticia, por pequeña que sea, puede suponer un gran empujón". Por tanto, esgrime que "la rotación nos recuerda que, así como las acciones que tienen un 'precio justo' acaban decepcionando, las acciones 'baratas' (con un descuento respecto a su valor intrínseco) es probable que no se mantengan baratas para siempre".