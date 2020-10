Los VIP adelgazan sus sicavs: retiran 18 veces más de dinero que los fondos

¿Invertir en bolsa? No, gracias. Los mercados, a excepción de Estados Unidos y China, no levantan cabeza durante este año. La mayoría de inversores no logran eludir las caídas y, ante los números rojos, muchos han decidido dar carpetazo a parte (o todas) de sus inversiones. Sobre todo entre los 'VIP' de nuestro país, aquellos que tienen inversiones en sicavs, que han optado por preservar patrimonio y tener liquidez, a tenor de los grandes reembolsos que han realizado. Las salidas han imperado en las grandes fortunas y el balance (entradas menos salidas) se ha saldado con la retirada de 727,6 millones de euros solo en estos vehículos financieros durante los nueve primeros meses del año.

Estos reembolsos netos son significativos ya que suponen alrededor de un 2,6% de su patrimonio, según datos de la consultora VDOS, y se unen al castigo de los mercados durante este ejercicio. Por ejemplo, el Ibex 35 se desploma más de un 28% y es el peor entre las grandes plazas europeas. Este 'cóctel' ha provocado que solo en los nueve primeros meses de 2020 sus inversiones en estos vehículos se hayan reducido un 7,44%. En este mal dato no solo influye la marcha de los mercados sino también otros motivos que rodean a estos vehículos. Por el contrario, los reembolsos en fondos de inversión han sido de solo 413,5 millones pese a contar con un patrimonio mucho mayor (268.984 vs. 27.090 millones), o lo que es lo mismo, un 0,15% del patrimonio, casi 18 veces menos que las sicavs.

Si tenemos en cuenta tanto el montante invertido en los fondos de inversión como en las sicavs se aprecia como todo el 'top cinco' ha sufrido caídas de patrimonio, a excepción de Bankia. La gestora del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, que ocupa el cuarto puesto por tamaño, ha logrado captaciones de 866,4 millones durante este ejercicio, por lo que incrementa su tamaño en 527 millones. Caixabank, que es segunda, también logra entradas de dinero pero finalmente se imponen las caídas de los mercados, que hacen que pierda 877 millones. Sí que logra recortar distancias con la líder, Santander, que sufre una caída de 3.211 millones: 1.165 por reembolsos y más de 2.000 millones por el rendimiento de las carteras.

Uno de los motivos se vive casi todas las semanas ya que multitud de sicavs comunican a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su cierre. Muchas optan por transformarse en empresas baja la modalidad de sociedades anónimas o limitadas. Sin ir más lejos, esta semana Carlos Colomer, antiguo consejero de Telefónica o Abertis, cerró Ahorro Bursátil que contaba con un patrimonio de alrededor de 11,9 millones de euros tras "acordar su transformación en sociedad anónima regular" en su Junta General de Accionistas. Por tanto, se une a otras como la del panadero que ganó el Euromillones, que rompió con JP Morgan, la de los hijos de Chicho Ibáñez que la transformaron en empresa o la de los dueños de Meliá Hotels.

Estos cierres se están produciendo también por la incertidumbre que rodea a estos vehículos y el posible 'tijeretazo' fiscal. Esta amenaza rondaba al sector durante los últimos años pero se ha acentuado con el Gobierno de coalición. Podemos tiene entre 'ceja y ceja' aplicar medidas para acabar con sus privilegios fiscales "estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor", según contempló en su programa, lo que ha provocado que muchas lleven sus productos a Luxemburgo o que se transformen en fondos de inversión, entre otras medidas. El gran objetivo, con estas medidas, es impedir que haya un gran inversor con más de un 99% del patrimonio y pequeños inversores con un peso minúsculo, lo que se conoce como 'mariachis' en la jerga financiera. Esta situación se produce, de manera habitual, para cumplir el objetivo exigido de que haya, como poco, 100 partícipes en cada una.

La noticia positiva para la industria de la gestión de activos corre a cargo de la gestión discrecional de carteras, que seguro que ha captado parte del patrimonio de alguna gran fortuna que ha cerrado su sicav. Este tipo de inversión, en la que la gestión y las decisiones de compra-venta de activos corre a cargo de un gestor, está copado por los inversores minoristas (el 95%) y cuenta con un patrimonio de alrededor de 78.000 millones de euros a finales de junio de 2020, gracias a un incremento del 7% durante el segundo trimestre de este año. De hecho, su peso se ha disparado durante los últimos años y, a cierre del primer semestre, el porcentaje que supone respecto a la distribución total en España ya alcanza el 23%.

El funcionamiento de estos sistemas hace que cuenten con comisiones más bajas que los distintos fondos de inversión tradicional. Caixabank, líder en este segmento con más de 25.000 millones de euros bajo gestión a cierre del primer semestre, amplió su oferta este año con las nuevas carteras Smart Allocation. ¿Su funcionamiento? Cuentan con un modelo matemático que utiliza variables que analizan el ciclo económico, el valor relativo entre los activos y las tendencias a corto plazo en los precios, lo que les sirve para identificar distintos escenarios de mercado que generan ajustes en la cartera, incrementando o reduciendo el riesgo en función de los resultados.